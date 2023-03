De biquíni, Fabiana Justus exibe barriga redondinha de segunda gravidez: ''Linda''

Grávida de um menino, influenciadora Fabiana Justus impressionou ao mostrar tamanho de sua barriga em fotos na praia

A influenciadora Fabiana Justus (36) encantou ao mostrar como já está a sua barriga na segunda gestação após ter tido as gêmeas, Chiara (4) e Sienna (4), há quatro anos. Nesta quarta-feira, 01, a famosa compartilhou fotos curtindo uma praia nos EUA e chamou a atenção com a evolução do abdômen.

Nos registros, a filha de Roberto Justus (67) surgiu deslumbrante e cheia de estilo usando um biquíni amarelo com uma saída de praia floral em azul. Sorridente e plena, a empresária fez poses para exibir seu bebê menino ainda no "forninho".

"Na forma que eu mais me amo!", escreveu Fabiana Justus ao exibir os registros belíssimos de sua segunda gravidez, concebida por FIV.

Nos comentários da publicação, os internautas logo encheram a influenciadora de elogios. "Linda", disseram os fãs. "Tá deusa", admiraram outros.

Recentemente, a herdeira de Justus compartilhou um vídeo mostrando como fez para fazer surpresa para o marido sobre a gestação. Afinal, o esposo estava acompanhando todo o tratamento para ela conseguir o terceiro bebê.

Veja as fotos de Fabiana Justus mostrando a barriguinha na praia:

Fabiana Justus impressiona ao mostrar novo quarto das filhas no sítio

Nos últimos dias, Fabiana Justus impressionou ao exibir fotos de como ficou o quarto as filhas gêmeas em sua casa de campo. Com uma nova decoração, o ambiente foi todo reajustado para o momento que as garotas estão vivendo, de mais "mocinhas". Veja as fotos aqui.

Ainda recentemente, após contar que está grávida de um menino, Fabiana Justus mostrou onde será o quarto do bebê e revelou que reformará o quarto das gêmeas em seu apartamento em São Paulo por não quererem mais camas no chão e não ficarem com ciúmes do irmãozinho que nascerá ainda esse ano.