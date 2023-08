Laura Neiva encanta seguidores com fotos de seus filhos com Chay Suede

A atriz Laura Neiva compartilhou momento de lazer dos filhos e encantou seus seguidores

Na última quarta-feira, 16, a atriz Laura Neiva encerrou seu dia com cliques encantadores para seus seguidores. Casada com o ator Chay Suede, a artista tem dois filhos, Maria, de 3 anos, e José, de 1 aninho.

Em seus stories do Instagram, Laura compartilhou momento de muita diversão com os filhos, que esbanjaram fofura nas fotos. Maria aparece prontíssima para curtir uma aula de natação, com direito à uniforme aquático colorido e sapatos personalizados de tubarão. O seu maiô arco-íris até contou com um tutu de balé.

Já José apareceu todo sorridente de pijama. O loirinho apareceu com sorriso no rosto, calças listradas e blusa da Minnie Mouse. Com carinha de sapeca, ele se agarrou em sua pelúcia do Sansão, fiel escudeiro de Mônica, dos quadrinhos da Turma da Mônica.

Sem dizer palavras, Laura deixou a alegria dos filhos falar por si só nas fotos. Afinal, ambos aparecem com um sorrisão ao se divertir em um dia gostoso e cheio de estilo. Confira as fotos:

Foto: Reprodução / Instagram

Chay Suede detalha perrengue nas gravações de 'Travessia'

No início de agosto, o ator Chay Suede fez participação especial no programa Que História É Essa, Porchat?, apresentado pelo humorista Fábio Porchat. O artista se divertiu ao contar perrengue que passou durante a reta final das gravações de Travessia, de Gloria Perez, na qual interpretou Ari.

A situação ocorreu na última gravação do dia, enquanto o elenco estava na expectativa para a festa de comemoração do fim da novela. No entanto, enquanto Chay se preparava para uma cena com a atriz Vanessa Giácomo, ele passou por um momento muito constrangedor.

"Estava confiante, mas quando contei no camarim me arrependi um pouco. Fiquei com vergonha, vamos lá", brincou antes de começar a história. Em seguida, ele conta que sentiu pontadas na barriga antes de entrar em cena e decidiu que precisa aliviar os gases.

"Era para ser [um peidinho] e foi um [monte de coisa]. Descobri que estava com dor de barriga! Passa mil coisas muito rápido pela sua cabeça. Primeiro pensei: 'vou fazer a cena. Vou ficar mais parado, gesticulo mais aqui'. Agora é muito engraçado, mas na hora foi: 'Minha carreira acabou'. Em um segundo, passa tudo pela cabeça. Pensei: 'vou sair'", relatou ele, que acabou fazendo as necessidades na calça por conta da diarreia.

O ator, então, resolveu sair de fininho, curvado, e procurou um banheiro. Ele contou sobre o acontecido apenas para um funcionário da Globo: "Coqueirinho [assistente de direção], fui peidar e me caguei", finalizou Chay aos risos.