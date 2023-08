Chay Suede detalha perrengue nas gravações de 'Travessia': ''Passa tudo pela cabeça''

No 'Que História É Essa, Porchat?', ator Chay Suede revela que teve dor de barriga e diarreia durante gravações na reta final da novela 'Travessia'

O ator Chay Suede foi um dos convidados do programa Que História É Essa, Porchat?, do canal GNT, na terça-feira, 08, e divertiu ao contar um perrengue que passou durante a reta final das gravações de Travessia, de Gloria Perez, na qual interpretou Ari.

Era a última gravação do dia e a equipe e o elenco estavam na expectativa para a festa de comemoração dom fim da trama. No entanto, enquanto se preparava para gravar com a atriz Vanessa Giácomo, que deu vida a Leonor, o artista teve uma dor de barriga, que lhe rendeu alguns minutos constrangedores nos bastidores.

"Estava confiante, mas quando contei no camarim me arrependi um pouco. Fiquei com vergonha, vamos lá", brincou antes de começar a história.

Na cena, Ari entrava na sala de Leonor e ao ver um documento que estava endereçado para Chiara (Jade Picon), pegava, avisava que ia levar e deixava o local. Prestes a iniciar a gravação, ele sentiu umas pontadas na barriga.

"Era para ser [um peidinho] e foi um [monte de coisa]. Descobri que estava com dor de barriga! Passa mil coisas muito rápido pela sua cabeça. Primeiro pensei: 'vou fazer a cena. Vou ficar mais parado, gesticulo mais aqui'. Agora é muito engraçado, mas na hora foi: 'Minha carreira acabou'. Em um segundo, passa tudo pela cabeça. Pensei: 'vou sair'", relatou ele, que acabou fazendo as necessidades na calça por conta da diarreia.

O ator, então, resolveu sair de fininho, curvado, e procurou um banheiro. Ele contou sobre o acontecido apenas para um funcionário da Globo: "Coqueirinho [assistente de direção], fui peidar e me caguei", revelou Chay, aos risos.

Além de Chay Suede, Fábio Porchat recebeu a comediante Bruna Louise e o ator Jonathan Haagensen.

Imagina o sufoco que deve ser ter dor de barriga no meio da gravação de uma cena, né @chaysuede? #PorchatNoGNT#QueHistóriaÉEssaPorchatpic.twitter.com/9sj3joRfwm — Canal GNT (@canalgnt) August 9, 2023

Chay Suede radicaliza o visual

Chay Suede é o mais novo loiro do pedaço! O ator, que recentemente protagonizou a novela da Globo ‘Travessia’, deu adeus aos fios castanhos naturais e radicalizou completamente o visual recentemente. Ele surgiu platinado nas redes sociais e o resultado arrancou suspiros dos fãs.

Usando um look todo trabalhado no jeans e com óculos escuros, o ator exibiu os fios branquíssimos em seu stories. Na sequência, ele compartilhou outro registro com o novo visual e aproveitou para mandar um recado para sua esposa, a modelo Laura Neiva: “Oie”, Chay escreveu para que ela aprovasse a mudança.