Chay Suede radicaliza o visual e surpreende ao surgir loiríssimo: “Um absurdo”

Mudou muito! Chay Suede arranca suspiros dos fãs após passar por transformação drástica no visual

Chay Suede é o mais novo loiro do pedaço! O ator, que recentemente protagonizou a novela da Globo ‘Travessia’, deu adeus aos fios castanhos naturais e radicalizou completamente o visual na última quarta-feira, 14. Ele surgiu platinado nas redes sociais e o resultado arrancou suspiros dos fãs.



Usando um look todo trabalhado no jeans e com óculos escuros, o ator exibiu os fios branquíssimos em seu stories. Na sequência, ele compartilhou outro registro com o novo visual e aproveitou para mandar um recado para sua esposa, a modelo Laura Neiva: “Oie”, Chay escreveu para que ela aprovasse a mudança.

Chay Suede radicaliza o visual e surpreende ao surgir loiríssimo - Reprodução/Instagram

Chay Suede manda recado para esposa - Reprodução/Instagram

O cabeleireiro responsável pela transformação, Danilo Delepa, também compartilhou um vídeo do antes e depois de Chay em suas redes sociais: “Platinado de Cria por mim no Chay, gostaram?”, o profissional legendou a publicação em que o ator esconde o rosto e depois dá um sorriso tímido para as câmeras.

Os fãs foram à loucura nos comentários da publicação e não pouparam elogios para o novo visual do artista: “Meu senhor eterno nem parece real esse homem”, escreveu uma admiradora. “O mais bonito do mundo, como pode?”, indagou uma seguidora. “Achei que não podia ficar melhor”, escreveu outra. “Esse homem é um absurdo”, disse mais uma.

Vale lembrar que Chay ganhou notoriedade após participar do reality show 'Ídolos'. Em seguida, o ator protagonizou a novela da Record ‘Rebeldes’ e se tornou um fenômeno nacional. Em sua vida pessoal, o artista se casou com a modelo Laura Neiva em 2019. Juntos, eles são pais de Maria e José, que têm 3 e 2 anos, respectivamente.

Chay Suede compartilha cliques conceituais com céu rosa em São Paulo:

O ator Chay Suede usou suas redes sociais para compartilhar uma sequência de cliques feitos ao ar livre com um cenário para lá de maravilhoso. Em São Paulo, o artista aproveitou uma pausa para fazer algumas fotos conceituais: “Isso foi ontem, céu rosa em São Paulo”, escreveu o ator ao legendar os registros de tirar o fôlego.