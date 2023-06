Chay Suede compartilha cliques conceituais com céu rosa em São Paulo

Ator Chay suede ostenta beleza em cliques diferentes feitos na capital paulista com céu rosa maravilhoso

Nesta quarta-feira, 7, o ator Chay Suede usou suas redes sociais para compartilhar uma sequência de cliques feitos ao ar livre com um cenário para lá de maravilhoso. Na cidade de São Paulo, o famoso aproveitou a beleza de um céu rosa para fazer algumas fotos bem conceituais.

“Isso foi ontem, céu rosa em São Paulo”, escreveu o ator, na legenda da publicação que compartilhou em seu perfil oficial no Instagram. Nas fotos, Chay aparece usando uma blusa diferentona, com uma gola ‘v’ bem aberta, ao ar livre na cidade de São Paulo, com um lago no fundo das fotos. Bastante conceitual, os cliques aparecem borrados, com o céu rosa encantando a todos.

Os comentários foram inundados de elogios para o ator. “Existe cor em SP”, “Achei conceitual amigo”, “Te amo meu irmão, sempre uma paz”, “Céu rosa e tremedeira”, “Lindo”, “Maravilhoso”, “Perfeito”, “Gostoso”, “Nossa, você é bonito até fora de foco, né?”, são apenas algumas das mensagens que podem ser vistas. Além dos milhares de emojis de corações de todos os tipos de cores possíveis, carinhas de apaixonados, foguinhos, palminhas, entre muitos outros, enviados para enaltecer ainda mais a perfeição de Chay Suede.

Além disso, muitos internautas aproveitaram para fazer piadas com as fotos borradas. "Quem tirou essas fotos heim?? Pior do que eu", comentou uma. "Ahhhh deve ser charme essas foto desfocada neh. Mas tipo: NÃO GOSTUEI", apontou uma outra. "Eu: "mãe tira uma foto aqui minha" a foto", brincou um outro.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Chay (@chay)



Debaixo de chuva, Chay Suede troca beijos apaixonados com Laura Neiva

Apaixonadíssimos! A modelo Laura Neiva surpreendeu os seguidores ao publicar alguns cliques raríssimos nas redes sociais no último domingo, 02. Discreta em sua vida pessoal, a famosa decidiu abrir uma rara exceção e surgiu aos beijos com o marido, o protagonista de Travessia, Chay Suede, em meio a chuva durante um show.