Filha de Sabrina Sato pede para ela ficar em silêncio: 'Vamos parar?'

Em conversa com a mãe, filha de Sabrina Sato pede silêncio e diverte com atitude inesperada

A filha de Sabrina Sato, Zoe Sato, divertiu os internautas ao protagonizar um vídeo inesperado com mãe. Neste sábado, 17, a apresentadora compartilhou o momento com a herdeira, fruto do relacionamento que teve com o ator Duda Nagle, e arrancou risada com a atitude inusitada da garota, de 4 anos.

No registro, a famosa apareceu conversando com a menina no carro, quando de repente a pequena lhe surpreendeu com um pedido de silêncio. Parecendo cansada do papo da mãe, Zoe pediu para Sabrina ficar quieta.

"Vamos parar de falar?", propôs a criança para a apresentadora, que se divertiu e mostrou para todos o pedido engraçado da herdeira.

Nos comentários da publicação, os internautas babaram com a fofura. "HAHAHAHAHAHA EU SOU APAIXONADA POR ELA", escreveu Sasha Meneghel. "Duvido, Sá", falou Gracyanne Barbosa dando risada.

Ainda nas últimas semanas, Sabrina Sato compartilhou um vídeo de Zoe curtindo seu closet. A garota surpreendeu ao pegar itens mega estilosos para se vestir. Inclusive, ela até apostou em sapatos de salto com flamingos.

Veja o vídeo de Zoe:

Sabrina Sato posa com o ex-namorado e faz mistério: "Doida pra contar"

Solteiríssima, Sabrina Satoagitou os fãs ao surgir em uma foto coladinha ao ex-namorado, o ator e apresentador João Vicente de Castro. Os dois fizeram mistério sobre o motivo do clique. "Tô doida pra contar pra vocês. Né João?", disparou ela nas redes sociais.

Sabrina Sato e João Vicente de Castro viveram um romance feliz entre 2013 e 2015 e continuaram muito amigos após o término. Quando ele comemorou 40 anos, ela inclusive publicou uma mensagem carinhosa. "Feliz aniversário, João Vicente. Você merece realizar todos os seus sonhos. Estou aqui na sua torcida sempre. Viva!", celebrou.