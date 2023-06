Filha de Sabrina Sato invade closet da mãe e surpreende com escolha: 'Amei'

Filha de Sabrina Sato invade closet da mãe e surpreende com escolhas de peças mega estilosas

A filha de Sabrina Sato com Duda Nagle, Zoe, de quatro anos, mostrou todo seu estilo autêntico ao invadir o closet da mãe nesta segunda-feira, 05. Em sua rede social, a apresentadora compartilhou registros da invasão e encantou ao exibir a garota toda arrumada com itens nada discretos.

Mesmo com pouca idade, a herdeira da famosa mostrou que puxou a mãe e logo elegeu sapatos de grife bem diferentes. Os saltos rosa, que imitavam flamingos, foram parar nos pés de Zoe, que ainda pegou uma bolsa verde e óculos também cor de rosa.

"Ajudando a mamãe a fazer as malas. Né @pedrosales_1?", publicou Sabrina Sato o momento fofo e cheio de diversão com Zoe em seu closet repleto de peças ousadas.

Nos comentários da publicação, os internautas ficaram encantados com o charme da menina. "Ela faz a passarela dela, cheia de atitude igual à mãe", disseram. "Amei a escolha", aprovaram o gosto da garota. "A Zoe tem acesso ao closet mais divertido do mundo! Sortuda", falaram.

Ainda nos últimos dias, Sabrina Sato mostrou um passeio com Zoe e Duda Nagle. Mesmo após a separação, a apresentadora e o ator saem com a filha. Em 2016, ela conheceu o pai de sua herdeira e no mesmo ano foram morar juntos. Em 2018, eles ficaram noivos e meses depois anunciaram a gravidez de Zoe. Após sete anos, os papais da pequena resolveram se separar, mas continuam uma relação amigável.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Sabrina Sato (@sabrinasato)

Sabrina Sato não fica quieta e fala sobre affair com ex-BBB: 'Sem tempo'

A apresentadora Sabrina Sato não ficou quieta e se pronunciou após a notícia de que ela estaria vivendo um affair com o ex-BBB Paulo André. Nesta quinta-feira, 01, foi divulgado que os dois estariam se conhecendo melhor e frequentando um a casa do outro.

Segundo o colunista Lucas Pasin, do UOL, a artista global estaria recebendo visitas do atleta em sua cobertura, em São Paulo. Inclusive, ele teria sido visto no condomínio da musa indo em direção ao local. Diante das afirmações, Sabrina Sato resolveu falar em sua rede social.

Toda arrumada, usando um vestido curtinho amarelo e laranja em degradê, a musa esbanjou seu corpaço escultural com muita beleza e esclareceu seu status atual. "Semana toda gravando, trabalhando, cuidando da minha família e sem tempo pra pegar ninguém", declarou.

Nos comentários da publicação, os seguidores se divertiram com a frase. "Legenda, foto e pessoa perfeitas", escreveram. "kkk linda", riram da situação.