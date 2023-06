De fio-dental, Sabrina Sato empina bumbum e atiça fãs ao exibir corpão sarado

Apresentadora Sabrina Sato espanta o frio ao posar com pouca roupa em seu apartamento

A apresentadora Sabrina Sato chamou a atenção na manhã deste domingo, 18, ao compartilhar um vídeo usando pouca roupa. A famosa deu o que falar ao surgir com um biquíni finíssimo na sala de seu apartamento, mesmo no frio congelante da cidade de São Paulo.

No registro, a ex-mulher de Duda Nagle exibiu seu bumbum empinado e chocou com suas curvas esculpidas. Vestindo a roupa de banho, de modelo fio-dental, Sabrina posou de ladinho para mostrar em todos os ângulos os detalhes da peça que ganhou da amiga, a influenciadora Gabriela Versiani, atual namorada de Murilo Huff. Os fãs da musa ficaram chocados com toda sua beleza e exaltaram seus atributos nas redes sociais.

Há poucos dias, Sabrina Sato abriu o coração e mostrou que não está acostumada a ficar sozinha, desde que terminou seu relacionamento, de sete anos, com o pai de sua filha, em março deste ano. "Eu fiquei aqui pensando, eu acho que esse é o primeiro dia dos namorados que eu passo solteira nos últimos quinze anos, talvez? Por aí... O quê que faz uma solteira no dia dos namorados em?! O quê que faz no dia que não é o nosso dia? Dá para sair com os amigos? Quero dicas!", disse ela, ao interagir com os fãs na web.

VEJA O STORY DE SABRINA SATO:

Reprodução/ Instagram

Reprodução/ Instagram

Sabrina Sato posa com o ex-namorado e faz mistério: "Doida pra contar"

Solteiríssima, Sabrina Satoagitou os fãs ao surgir em uma foto coladinha ao ex-namorado, o ator e apresentador João Vicente de Castro. Os dois fizeram mistério sobre o motivo do clique. "Tô doida pra contar pra vocês. Né João?", disparou ela nas redes sociais.

Sabrina Sato e João Vicente de Castro viveram um romance feliz entre 2013 e 2015 e continuaram muito amigos após o término. Quando ele comemorou 40 anos, ela inclusive publicou uma mensagem carinhosa. "Feliz aniversário, João Vicente. Você merece realizar todos os seus sonhos. Estou aqui na sua torcida sempre. Viva!", celebrou.