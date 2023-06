Sabrina Sato desabafa no Dia dos Namorados: 'Primeiro que passo solteira em 15 anos'

CARENTE? A apresentadora Sabrina Sato está solteira após o fim do relacionamento de sete anos com Duda Nagle

Carente? Parece que Sabrina Sato ainda está se adaptando a nova fase de sua vida amorosa! Na manhã desta segunda-feira, 12, a apresentadora abriu o coração e mostrou que não está acostumada a ficar sozinha, desde que terminou seu relacionamento, de sete anos, com o pai de sua filha, o ator Duda Nagle, em março deste ano.

Cercada de declarações amorosas nas redes sociais, Sabrina abriu uma caixinha de perguntas por meio de seu Story no Instagram, para perguntar aos seguidores o que um solteiro pode fazer para se distrair na data que é dedicada aos namorados. Já que essa é a primeira vez, em que a famosa passa a data romântica sozinha em quinze anos.

"Eu fiquei aqui pensando, eu acho que esse é o primeiro dia dos namorados que eu passo solteira nos últimos quinze anos, talvez? Por aí... O quê que faz uma solteira no dia dos namorados em?! O quê que faz no dia que não é o nosso dia? Dá para sair com os amigos? Quero dicas!", interagiu ela com os fãs na web.

Nos últimos dias, Sabrina Sato marcou presença em um evento de moda, e surpreendeu ao posar com o ex-namorado, o ator João Vicente de Castro. Os dois apareceram abraçados na hora de posar para as fotos e capricharam nas poses. Eles namoraram entre 2013 e 2015.

Em recente participação no programa Papo de Segunda, do GNT, ela falou sobre o término deles. “Quem ama liberta o outro, e a gente fez isso. A gente foi conversando até sobre nosso fim. O problema é quando chega ao ponto de não querer ver a pessoa na sua frente”, contou.

VEJA O STORY DE SABRINA SATO:

Foto: Reprodução/Instagram

Sabrina Sato fala sobre a filha Zoe após separação: ''Nada como um dia após o outro''

Recentemente,Sabrina Sato contou como a filha, Zoe, de quatro anos, ficou após o fim de seu relacionamento com o ator Duda Nagle."Nada como um dia após o outro. As crianças se adaptam de uma forma muito natural. Elas vão aprendendo e vão se fortificando. Elas vão ensinando para a gente também. Às vezes a gente pensa: 'Não é possível que ela entendeu', mas ela entendeu", contou Sabrina ao Splash.

"Ela me pergunta: 'Mamãe, está tudo bem. Estou bem', 'Vamos para não sei onde? Esse final de semana como vai ser?'. A gente vai conversando e entendendo. O mais importante é a gente respeitar os nossos filhos. Ter o entendimento de olhar nos olhos, explicar, abraçar e dar o tempo deles", ressaltou a famosa.