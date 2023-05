Sabrina Sato fala sobre a filha Zoe após separação: ''Nada como um dia após o outro''

Apresentadora Sabrina Sato explica sobre a reação da filha, Zoe, após o fim de seu casamento com o ator Duda Nagle

A apresentadora Sabrina Sato (42) contou como a filha, Zoe, de quatro anos, ficou após o fim de seu relacionamento com o ator Duda Nagle (39). Ela destacou que o diálogo tem sido muito importante após o término da relação.

Mãe coruja, a artista afirmou que respeita o tempo da herdeira, que a surpreende com seu entendimento, mesmo com pouca idade. "Nada como um dia após o outro. As crianças se adaptam de uma forma muito natural. Elas vão aprendendo e vão se fortificando. Elas vão ensinando para a gente também. Às vezes a gente pensa: 'Não é possível que ela entendeu', mas ela entendeu", contou Sabrina ao Splash.

"Ela me pergunta: 'Mamãe, está tudo bem. Estou bem', 'Vamos para não sei onde? Esse final de semana como vai ser?'. A gente vai conversando e entendendo. O mais importante é a gente respeitar os nossos filhos. Ter o entendimento de olhar nos olhos, explicar, abraçar e dar o tempo deles", ressaltou a famosa, que anunciou a separação de Nagle em março. Os dois estavam juntos desde 2016.

Sabrina Sato fala sobre rumores de affair com Cauã Reymond

A apresentadora Sabrina Sato quebrou o silêncio e se pronunciou sobre as especulações de que estaria vivendo um romance com o ator Cauã Reymond (42), que está no ar na nova novela das nove da Globo, Terra e Paixão.

Recentemente, a artista marcou presença em um evento de marca de joias em São Paulo, acompanhada da mãe, Kika Sato, e da irmã e sua empresária, Karina Sato.

Questionada sobre os rumores após troca de likes nas redes sociais, Sabrina, que recentemente anunciou a separação do pai de sua filha, explicou: "Gente, desde que o mundo é mundo a gente tem que entender que existe amizade, e apenas amizade, entre homem e mulher", disse sobre a relação com Reymond, que está solteiro desde o fim de seu casamento com a modelo Mariana Goldfarb (33).