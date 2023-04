Após separação, Sabrina Sato comenta post de Duda Nagle e agita a web: ''Voltem''

Apresentadora Sabrina Sato deixa comentário em publicação do ex, Duda Nagle, e fãs pedem pela volta do casal, pai de Zoe

A apresentadora Sabrina Sato (42) deixou um comentário em publicação do ex-noivo, Duda Nagle (39), nas redes sociais quase um mês após o anúncio do fim do noivado.

O ator fez sua primeira aparição pública desde a separação, na quarta-feira, 12, e publicou fotos do evento em seu perfil no Instagram. A artista mostrou que apesar do término, a amizade entre eles permanece e comentou o post do ator na web, em que ele aparece usando óculos de grau e escuros.

"Arrasou", disse Sabrina nos comentários com emojis de palmas. Alguns seguidores comentaram sobre a maturidade do ex-casal. "Lindo ver a amizade de vocês", "Vão ter um vínculo por resto da vida, né, por terem uma filha. Sou separada há 8 anos e sou amiga do meu ex-marido, que é pai nos meus filhos", disseram.

Ainda tiveram fãs que pediram pela volta do casal. "Volta com ele Sabrina. Não deixa ele pra outra mulher moça", "Voltem", "Volta para ele. Vocês são lindos juntos e formam uma família linda", "Estou na torcida por uma volta de vocês", "Torço para vocês voltarem, a sua família é linda", escreveram.

Vale lembrar que Sabrina Sato e Duda Nagle estavam juntos há sete anos e têm uma filha, Zoe, de 4 anos.

Confira:

Uma publicação compartilhada por Duda Nagle (@dudanagle)

Sabrina Sato choca ao posar de fio-dental finíssimo

A apresentadora Sabrina Sato paralisou o Instagram na manhã desta quarta-feira, 12. A japa ousou ao posar com uma calcinha fio-dental finíssima com um vídeo de uma publicidade publicado em seu perfil oficial na rede social. Em resposta, os seguidores forma à loucura com o tamanho da peça.

No vídeo, Sabrina surge com um conjunto de lingerie preta, com um top grosso e uma calcinha pequena. Mas a apresentadora escandaliza mesmo ao virar o corpão e deixar o bumbum empinado totalmente à mostra com a peça de baixo extremamente fina. A morena ainda fez questão de ousar nas caras e bocas.

