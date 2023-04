Sabrina Sato choca com fio-dental finíssimo: “É pequeno eu sei”

Apresentadora Sabrina Sato coloca o bumbum empinado para jogo e escandaliza com calcinha fio-dental micro

A apresentadora Sabrina Sato (42) paralisou o Instagram na manhã desta quarta-feira, 12. A japa ousou ao posar com uma calcinha fio-dental finíssima com um vídeo de uma publicidade publicado em seu perfil oficial na rede social. Em resposta, seus mais de 31 milhões de seguidores foram à loucura com o tamanho da peça ousada.

No vídeo, Sabrina surge com um conjunto de lingerie preta, com um top grosso e uma calcinha pequena. Mas a apresentadora escandaliza mesmo ao virar o corpão e deixar o bumbum empinado totalmente à mostra com a peça de baixo extremamente fina. A morena ainda faz questão de ousar com caras e bocas durante o registro.

“Sim a calcinha é pequena. Eu sei. E fui eu que pedi e fiquei feliz que a @bonjouroficial topou fazer essa calcinha fio eheheh porque além dela não marcar em vestido e roupa nenhuma, ela é super confortável”, Sabrina brincou na legenda do clique e marcou a marca responsável pela peça finíssima no vídeo.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Sabrina Sato (@sabrinasato)

Nos comentários, os fãs da apresentadora, que se divorciou do ator Duda Nagle (39) recentemente, se espantaram com a escolha ousada, mas aprovaram a publicação: “Ela pode!”, comentou um admirador. “Perfeitamente linda”, exaltou um seguidor. “Meu deus do céu”, se chocou um. “Você é sem explicação”, disse outro seguidor.

Relembre: Sabrina Sato sonhava em casamento com ator da Globo

Na época em que Sabrina Sato namorava com o ator da Globo João Vicente de Castro (40), a japa contou detalhes de sua relação com o amado e confessou que os dois estavam planejando um belíssimo futuro juntos em uma entrevista à CARAS Brasil em 2014. Segundo Sabrina, apesar das diferenças, eles seguiam pensando em casamento e até mesmo em filhos. Relembre o relacionamento!