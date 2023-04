Sabrina Sato sonhava em casamento com ator da Globo: "Quero ser uma mãezona"

Em 2014, Sabrina Sato deu entrevista à CARAS e revelou detalhes envolvendo seu relacionamento com ator global

A apresentadora Sabrina Sato (42) é uma verdadeira mãezona para a pequena Zoe (4) e há muito tempo imaginava que isso fosse acontecer. Em 2014, ela esteve na capa da Revista CARAS e abriu o coração sobre o desejo da maternidade. Na época, a artista namorava com João Vicente de Castro (40).

Em bate-papo com a CARAS, a japa contou detalhes de sua relação com João e confessou que os dois estavam planejando um belíssimo futuro juntos. Segundo Sabrina, o ator era seu melhor amigo.

"Nós já éramos amigos, nos conhecíamos muito. Ele é inteligente, gente boa, engraçado, tem um humor parecido com o meu, só que o dele é mais ácido, e o meu mais leve. Ao mesmo tempo em que a gente é diferente, se completa. Ele é muito companheiro, adoramos passar horas conversando e rimos muito. João é o meu melhor amigo", contou ela.

A famosa também abriu o jogo e revelou que, apesar das diferenças, eles seguiam pensando em casamento e até mesmo em filhos. "O João pensa muito em casar e ter filhos, conversamos muito sobre isto. Mas hoje estamos em uma fase em que os dois trabalham muito", disse.

"Ele vive no Rio e eu em São Paulo. Quero casar daqui a uns anos e, aí sim, ter filhos. Quero ser uma mãezona e ter tempo de ficar com eles", afirmou Sabrina, que só iria realizar seu sonho quatro anos depois.

Ainda sobre sua intimidade no relacionamento com João, a apresentadora confessou que adorava explorar o romantismo e que não ligava para os rótulos de ser algo "brega". "Sou bastante romântica, há fases em que sou mais; em outras, menos. Gosto desde as coisas mais piegas do romantismo até as mais diferentes", disse.

Na época, Sabrina estava vivendo um momento mega especial em sua vida. Ela havia acabado de deixar o Pânico na Band e iniciado seu contrato com a Record TV, onde ganhou um programa com seu nome.

"Estou muito feliz com o carinho que tenho recebido. Foi uma grande mudança que fiz em minha vida. Para aceitar este desafio, eu precisava de muita coragem, mas era meu sonho, eu tinha de seguir em frente. Me divirto demais fazendo o programa, e nem sinto que trabalho tanto", declarou a apresentadora, que agora é contratada da Rede Globo.