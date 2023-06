Sasha Meneghel deixa lingerie à mostra ao posar com vestido transparente: “Surreal”

Modelo Sasha Meneghel arranca suspiros dos seguidores ao surgir com look totalmente transparente

A modelo Sasha Meneghel está entregando tudo com seus looks! Nesta sexta-feira, 16, a filha da apresentadora XuxaMeneghel causou alvoroço nas redes sociais ao posar com um modelito ousado. É que ela deixou a lingerie à mostra e as curvas marcadas ao eleger um vestido totalmente transparente para curtir um evento.

Sasha posou de diferentes ângulos para exibir a peça reveladora, que é preta com flores azuis em uma modelagem bem justinha. Mas a trama do tecido deixa alguns detalhes por baixo da roupa bem evidentes e é possível notar que a estilista apostou em um conjunto de lingerie preto para a ocasião.

Com uma calcinha no modelo hot pants e um sutiã fininho, Sasha combinou as peças com uma bolsa preta grifada, um salto alto e prendeu o cabelo em um coque molhado, que deu um ar de jovialidade ao look: “Celebração em azul”, a beldade escreveu na legenda do registros tirados pelo fotógrado Pedro Pedreira, fazendo uma referência a estampa do vestido.

Nos comentários, Sasha arrancou suspiros dos seus mais de 8 milhões de seguidores e recebeu apenas elogios: “Linda”, o marido da modelo, João Figueiredo, se derreteu. “Inacreditavelmente linda!”, disparou outro seguidor. “Uma obra de arte”, escreveu uma terceira. “Beleza surreal”, comentou mais uma.

Vale lembrar que além de modelo, Sasha também é estilista. A filha dos apresentadores Xuxa e Luciano Szafir se formou em design de moda em uma faculdade luxuosa dos Estados Unidos. Na vida pessoal, ela trocou alianças com o cantor gospel João Figueiredo em uma cerimônia intimista na casa da mãe em 2021.

Sasha Meneghel abusa de transparência ao eleger modelito ousado:

Essa não foi a única vez que Sasha Meneghel arrasou com a transparência! Sasha também arrancou suspiros de seus seguidores no início da tarde da última terça-feira,13, ao surgir deslumbrante em uma sequência de cliques ousados com um vestido mega revelador. A beldade usou a peça para participar de um desfile de moda.