Sasha Meneghel abusa de transparência ao eleger modelito ousado: “Obra prima”

Na companhia do marido, Sasha Meneghel posa com vestido ousado e abusa de transparência em desfile de moda

A modelo Sasha Meneghel arrancou suspiros de seus seguidores no início da tarde desta terça-feira,13, ao surgir deslumbrante em uma sequência de cliques ousados. Dona de uma beleza fora do comum, a filha de Xuxa colocou o corpão para jogo ao comparecer em um desfile de moda em São Paulo.

Em seu perfil nas redes sociais, a esposa de João Figueiredo recebeu uma enxurrada de elogios ao posar para os flashes com um vestido total transparente em sobreposição com um body cavadinho, que destacou sua silhueta.

Com as pernas torneadas de fora, Sasha arrematou o look ao eleger um sobretudo e bolsa de grife. Na companhia do marido, João, por sua vez, se destacou ao apostar em uma combinação all white diferentona, com saia sobreposta da calça.

Formada em moda em Nova York, a modelo revelou o desejo de desenvolver sua própria marca de roupas. "Vai ser moda agênera. Com certeza vou pensar em roupas que possam ser usada por todos e de mais de uma forma, que tem tudo a ver com sustentabilidade. Quero roupas com dupla face, como casados para serem usados de duas formas e por todos os gêneros", declarou ela em entrevista ao portal QUEM.

Na internet, fãs e amigos enalteceram a beleza da beldade, deixando uma enxurrada de comentários elogiosos. "Como tava linda! Affff", disse um. "Isso que é MULHERÃO. Segura ela Brasillll", falou outro. "Estavam lindos!!", declarou um terceiro.

Sasha Meneghel pega look emprestado da mãe da década de 1990: "Honestamente"

Na última semana, Sasha Meneghel marcou presença em um desfile de moda em Santa Teresa, no Rio de Janeiro, e de cara chamou a atenção ao surgir com uma produção diretamente do armário de ninguém menos que sua mãe, Xuxa Meneghel.

"Esta saia é dos anos 1985 ou 90 da minha mãe, da Carolina Herrera. Tive que apertar ela um pouquinho para ajustar. A camisa também é dela", detalhou ela em entrevista à Vogue, ao destacar que o modelito foi criado na coleção de 1990.