Sasha Meneghel exibe corpo sarado em cliques de biquíni: "Obra de arte"

Sasha Meneghel usou as redes sociais nesta quarta-feira, 7, para compartilhar alguns cliques inéditos de sua viagem a Curaçao. Ela visitou a ilha caribenha no mês passado ao lado do marido, o cantor João Figueiredo.

Aproveitando as lindas paisagens, a modelo tirou lindas fotos, e decidiu abrir o álbum de viagem em seu perfil no Instagram. Além de posar agarradinha com o amado, a filha de Xuxa Meneghel também exibiu seu corpo sarado ao surgir de biquíni.

"Algumas fotos que não postei da viagem de Curaçao", escreveu a artista na legenda da publicação, recebendo diversos elogios dos seguidores.

"Lugar lindo. Fotos lindas", afirmou uma internauta nos comentários. "Linda de viver", disse outra. "Não creio que você tava guardando essa obra de arte só pra você", falou uma seguidora. "Que beleza é essa?", comentou mais uma. "Uma foto mais linda que a outra", escreveu uma fã.

Vale lembrar que Sasha e João completaram dois anos de casamento em maio e eles comemoraram a data nas redes sociais. A modelo compartilhou um compilado de registros com diversos momentos românticos do casal e se declarou. "Vivendo os meus dias mais felizes ao seu lado! Te amo pra sempre! happy 2 years", declarou ela.

Depois, o cantor demonstrou todo seu carinho pela mulher publicando uma série de fotos do dia da cerimônia de casamento. "2 anos casado com você. Como eu te falei hoje, quero pra sempre viver com você um amor maduro mas ao mesmo tempo com o frio na barriga de uma paixão da adolescência. Obrigado pelos melhores anos da minha vida, te amo pra sempre", disse ele.

Confira as fotos da viagem de Sasha:

Look emprestado da mãe da década de 1990

Na última quinta-feira, 01, a modelo e influenciadora Sasha Meneghel marcou presença em um desfile de moda em Santa Teresa, no Rio de Janeiro, e de cara chamou a atenção ao surgir com uma produção diretamente do armário de ninguém menos que sua mãe, Xuxa Meneghel.

"Esta saia é dos anos 1985 ou 90 da minha mãe, da Carolina Herrera. Tive que apertar ela um pouquinho para ajustar. A camisa também é dela", detalhou ela em entrevista à Vogue, ao destacar que o modelito foi criado na coleção de 1990.

