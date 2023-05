Sasha Meneghel celebra dois anos de casamento com João Figueiredo: "Para Sempre"

Filha de Xuxa, Sasha Meneghel se declara ao marido, João Figueiredo, em data especial; veja!

Na última segunda-feira, 22, a modeloSasha Meneghel (24) e o cantor João Figueiredo (23), completaram dois anos de casamento e ela não deixou de comemorar a data especial nas redes sociais.

Em sua postagem, a filha de Xuxa Meneghel (60) compartilhou um compilado de registros com diversos momentos românticos do casal, e ainda fez questão de escrever uma declaração apaixonada para o amado na legenda da postagem."Vivendo os meus dias mais felizes ao seu lado! te amo pra sempre! happy 2 years", declarou a modelo.

Por meio de sua conta no Instagram, João também demonstrou todo seu carinho pela mulher e respondeu à altura acompanhado por uma série de fotos do dia da cerimônia de casamento. "2 anos casado com você. como eu te falei hoje, quero pra sempre viver com você um amor maduro mas ao mesmo tempo com o frio na barriga de uma paixão da adolescência. obrigado pelos melhores anos da minha vida, te amo pra sempre", disse ele ao abrir o coração.

Os fãs e amigos do casal não deixaram de parabenizá-los pela data especial. "Como amo ver vocês felizes! E que venham muitos e muitos anos de muito amor e alegria! Amo vocês! Que Deus os abençoe hoje e sempre!", declarou Eli Figueiredo, sogra de Sasha. "Muito amor sempre pra vocês!", disse outro internauta. "Quero ver vocês velhinhos juntos e poder testemunhar esse amor ", observou um terceiro.

Sasha e João se conheceram por intermédio da amiga em comum Bruna Marquezine (27), e desde então construíram uma história linda juntos.

"Nos conhecemos no Rio de Janeiro, através da Bruna, que já era amiga do João. Aí depois a gente se conheceu melhor em Angola. Continuamos conversando como amigos, até que chegou um momento em que eu pensei: 'Estou confundindo as coisas'. E ele pensando o mesmo", contou Sasha em entrevista ao G1.

VEJA A PUBLICAÇÃO DE SASHA MENEGHEL:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por SASHA (@sashameneghel)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por JOÃO FIGUEIREDO (@joaofigueiredof)

João Figueiredo abre álbum de viagem romântica com Sasha

João Figueiredo encantou seus seguidores ao abrir detalhes de sua viagem romântica com a esposa, Sasha Meneghel. Na web, o cantor gospel compartilhou um álbum de fotos apaixonantes no destino especial e entregou o real motivo da viagem a Curaçao, ilha caribenha: a celebração de dois anos de casamento.

“Não poderia ser melhor”, escreveu ele na legenda da publicação. Nos comentários os fãs elogiaram e até fizeram suposições: “O amor de vocês é raro”, disse um admirador do casal. “Fez um neném para vovó, Xuxa?”, brincou outro, “Tão lindos”, elogiou outro. “Que amor inspirador”, pontuou mais uma.