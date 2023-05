João Figueiredo abre álbum de viagem romântica com Sasha

Apaixonadíssimos! João Figueiredo e Sasha Meneghel celebram dois anos de casados em clima de romance no Caribe

O cantor gospel João Figueiredo (23) encantou seus seguidores nas redes sociais ao abrir detalhes de sua viagem romântica com a esposa, Sasha Meneghel (24). No último domingo, 7, o artista compartilhou um álbum de fotos apaixonantes no destino especial e entregou o real motivo da viagem a Curaçao, ilha caribenha: a celebração de dois anos de casamento.

Vale lembrar que o casal trocou as alianças no dia 14 de maio de 2021 em uma cerimônia intimista na casa da mãe de Sasha, a apresentadora Xuxa Meneghel (60). Pelo stories, João relembrou o casório e contou que ele e a esposa decidiram antecipar a comemoração: “Mais alguns registros da nossa viagem para comemorar nossos dois anos de casados", ele escreveu.

No álbum, João dividiu vários cliques inéditos ao lado da esposa. Como capa, o cantor escolheu uma foto em que aparece dando um beijão na amada em um cenário paradisíaco. Na sequência, ele elegeu alguns cliques de paisagens, além de uma selfie com Sasha e um clique do casal em um mergulho profissional.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por JOÃO FIGUEIREDO (@joaofigueiredof)

“Não poderia ser melhor”, o artista abriu o coração sobre a viagem na legenda da publicação. Nos comentários os fãs elogiaram e até fizeram suposições: “O amor de vocês é raro”, disse um admirador do casal. “Fez um neném para vovó, Xuxa?”, brincou outro, “Tão lindos”, elogiou outro. “Que amor inspirador”, pontuou mais uma.

De biquíni, Sasha surge em novas fotos em Curaçao:

Sasha roubou os holofotes nas redes sociais na última quinta-feira, 04, ao compartilhar com seus seguidores novas fotos de viagem romântica ao lado do marido, João Figueiredo. Curtindo dias de descanso em Curaçao, a filha de Xuxa Meneghel e Luciano Szafir (54) encantou ao exibir sua beleza natural no cenário paradisíaco, usando um biquíni azul.