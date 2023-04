João Figueiredo esbanja fortuna ao surgir com Sasha Meneghel em carro de luxo

O cantor gospel João Figueiredo registrou o momento em que ele e Sasha Meneghel, estavam indo às compras em shopping luxuoso

O genro de Xuxa (60), o cantor gospel João Figueiredo (23) dividiu com os seguidores na última quinta-feira, 27, em sua conta no Instagram alguns cliques que tirou durante um momento de lazer, a caminho de um shopping luxuoso, na companhia da mulher, a modelo Sasha Meneghel (24).

Elegante, o casal posou em um carrão de luxo, com direito a banco de couro e teto solar, durante o trajeto até o destino. Na imagem, João esbanjou bom gosto ao surgir com uma pochete em couro da Balenciaga, avaliada em mais de $10 mil reais no site oficial da marca.

Chegando no local, Sasha posou belíssima para as lentes do marido a bordo de um look fashionista composto por uma regata branca, bermuda jeans, e botas de couro cano alto.

Para arrematar a produção, a influenciadora elegeu um acessório: óculos escuro. Aparentemente, Sasha se esbaldou nas compras ao surgir com as mãos ocupadas de sacola. "Encontrei essa gata aqui!", disse João ao compartilhar o registro nos Stories de seu Instagram.

++ João Figueiredo curte viagem romântica em barco de luxo com a esposa, Sasha Meneghel

VEJA O STORY DE JOÃO FIGUEIREDO:

Foto: Reprodução/Instagram

Foto: Reprodução/Instagram

João Figueiredo, marido de Sasha Meneghel, faz mudança radical no visual

João Figueiredosurpreendeu os seguidores ao mostrar a mudança radical que passou em seu visual. O cantor,decidiu passar por uma transformação e pintou o seu cabelo de azul. "Sonic mode", escreveu o artista na legenda da publicação, ao se comparar com o personagem Sonic.

O novo visual de João foi aprovado pelos internautas, que encheram a publicação de elogios. "Eu amei", disse uma seguidora. "Ficou demais", falou outra. "Ficou irado", comentou uma fã. "Até de Sonic ele é lindo", brincou mais uma.