João Figueiredo, marido de Sasha Meneghel, faz mudança radical no visual

João Figueiredo (22) surpreendeu os seguidores das redes sociais na noite deste sábado, 18, ao mostrar a mudança radical que passou em seu visual.

O cantor, casado com Sasha Meneghel (24), decidiu passar por uma transformação e pintou o seu cabelo de azul. Ao compartilhar o resultado em seu perfil no Instagram, ele se comparou ao personagem Sonic. "Sonic mode", escreveu o artista na legenda da publicação.

O novo visual de João foi aprovado pelos internautas, que encheram a publicação de elogios. "Eu amei", disse uma seguidora. "Ficou demais", falou outra. "Ficou irado", comentou uma fã. "Até de Sonic ele é lindo", brincou mais uma. Sasha também fez questão de mostrar que aprovou a transformação do marido e deixou quatro emojis de coração nos comentários.

Confira o novo visual de João Figueiredo:

Sasha beija muito o marido em festa de amigo

A modelo Sasha Meneghel Szafir aproveitou a noite da última quarta-feira, 15, ao lado do marido, o cantor João Figueiredo. Os dois foram fotografados aos beijos na entrada da festa de aniversário do ator João Guilherme. O casal apaixonado esbanjou estilo com looks pretos e também trocou carinhos na frente dos fotógrafos de plantão.

Os dois, vale lembrar, se casaram em maio de 2021 em uma cerimônia civil. Os dois compartilharam o novo status de relacionamento com foto dos looks dos noivos. "Me casei com meu melhor amigo. Vou passar o resto da minha vida sorrindo do seu lado", escreveu ela na época.

