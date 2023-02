Sasha Meneghel beija muito durante festa de amigo

Sasha Meneghel Szafir é fotografada aos beijos com o marido, João Figueiredo, na festa do ator João Guilherme

A modelo Sasha Meneghel Szafir aproveitou a noite da última quarta-feira, 15, ao lado do marido, o cantor João Figueiredo. Os dois foram fotografados aos beijos na entrada da festa de aniversáriodo ator João Guilherme.

O casal apaixonado esbanjou estilo com looks pretos e também trocou carinhos na frente dos fotógrafos de plantão.

Vale lembrar que Sasha e João se casaram em maio de 2021 em uma cerimônia civil. Os dois compartilharam o novo status de relacionamento com foto dos looks dos noivos. ""Me casei com meu melhor amigo. Vou passar o resto da minha vida sorrindo do seu lado", escreveu ela na época.

Poucos dias depois, os noivos realizaram uma celebração ao ar livre para reforçarem os votos do matrimônio. A cerimônia aconteceu na casa da família em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro. ''Me and you forever'', escreveu a jovem estilista e modelo no post, que, traduzido para o português, significa: ''Eu e você para sempre''.

Fotos: Eduardo Martins / Agnews