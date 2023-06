Sasha Meneghel pega look emprestado da mãe da década de 1990: "Honestamente"

Modelo Sasha Meneghel chama atenção ao usar look emprestado da mãe da década de 90; veja!

Quando o assunto é estilo, Sasha Meneghel é referência, não é mesmo? E, dessa vez, não foi diferente! Na última quinta-feira, 01, a modelo e influenciadora marcou presença em um desfile de moda em Santa Teresa, no Rio de Janeiro, e de cara chamou a atenção ao surgir com uma produção diretamente do armário de ninguém menos que sua mãe, Xuxa Meneghel.

"Esta saia é dos anos 1985 ou 90 da minha mãe, da Carolina Herrera. Tive que apertar ela um pouquinho para ajustar. A camisa também é dela", detalhou ela em entrevista à Vogue, ao destacar que o modelito foi criado na coleção de 1990.

Dona de um corpo escultural, a namorada do cantor gospel, João Figueiredo, não passou despercebida nas redes sociais ao compartilhar o look escolhido: saia preta longa com cauda, composta por uma delicada camisa de alfaiataria.

Seguidores ficaram boquiabertos com o estilo da jovem."Uma princesa!", escreveu um nos comentários. "Gente, quanta elegância", comentou outra. "Honestamente, mais linda não há", ressaltou o eleito. "Que linda! Amei que você usou uma saia da sua mãe!", apontou mais uma.

VEJA A PUBLICAÇÃO DE SASHA MENEGHEL:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por SASHA (@sashameneghel)

Sasha Meneghel esbanja beleza e estilo ao ser flagrada com o marido em aeroporto

Sasha Meneghel contou com a companhia do marido, o cantor gospel João Figueiredo, em uma viagem de avião no início desta semana. Os pombinhos foram fotografados lado a lado ao desembarcarem no Aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro, e como já era de se esperar, os famosos não passaram despercebidos pelas lentes dos fotógrafos.

Com looks discretos, os dois chegaram a ser flagrados abraçados enquanto caminhavam pelo saguão. Para o aerolook, Sasha apostou em uma calça jeans no modelo wide leg, moletom preto, blazer oversized e bolsa baguete. Enquanto o maridão optou por um look all black e boné.