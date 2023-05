Sasha Meneghel esbanja beleza e estilo ao ser flagrada com o marido em aeroporto

Ao lado do marido, João Figueiredo, Sasha Meneghel é flagrada ao desembarcar no aeroporto do Rio; vejas as fotos!

A filha de Xuxa (60), Sasha Meneghel (24) contou com a companhia do marido, o cantor gospel João Figueiredo (23), em uma viagem de avião na noite da última terça-feira, 30. Os pombinhos foram fotografados lado a lado ao desembarcarem no Aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro, e como já era de se esperar, os famosos não passaram despercebidos pelas lentes dos fotógrafos.

Com looks discretos, os dois chegaram a ser fotografados abraçados enquanto caminhavam pelo saguão. Para o aerolook, Sasha apostou em uma calça jeans no modelo wide leg, moletom preto, blazer oversized e bolsa baguete. Enquanto o maridão optou por um look all black e boné.

Dando um show de cavalherismo, João fez questão de carregar as malas do casal, enquanto desembarcavam no local. Simpáticos, eles foram abordados por fãs e ainda posaram para fotos. Ao perceber que estava sendo alvo das lentes do paparazzi, o músico sorriu e acenou.

Sasha e João se conheceram por intermédio da amiga em comum Bruna Marquezine (27)."Nos conhecemos no Rio de Janeiro, através da Bruna, que já era amiga do João. Aí depois a gente se conheceu melhor em Angola. Continuamos conversando como amigos, até que chegou um momento em que eu pensei: 'Estou confundindo as coisas'. E ele pensando o mesmo", contou Sasha em entrevista ao G1.

VEJA AS FOTOS DE SASHA MENEGHEL E JOÃO FIGUEIREDO NO AEROPORTO:

Foto: Pereira/Agnews

Foto: Pereira/Agnews

Foto: Pereira/Agnews

Foto: Pereira/Agnews

João Figueiredo e Sasha Meneghel encantam ao combinar looks em noite romântica

Na última semana, João Figueiredo compartilhou um momento romântico que desfrutou na companhia da amada, a modelo Sasha Meneghel, em um resort luxuoso localizado em São Paulo. Na série de fotos, o casal aparece de frente para o espelho prontíssimo para celebrar os dois anos de casamento em uma noite cheia de romantismo.

Rapidamnte, os pombinhos chamaram atenção da web ao posarem com looks combinando: calça e camiseta branca, jaqueta preta e tênis. Entretanto, só trocaram os acessórios: João apostou em um boné, enquanto Sasha elegeu um cinto de couro. "Noite romântica com o meu amor", escreveu João na legenda da postagem.