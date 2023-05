Xuxa Meneghel é homenageada pelo ex e pai de Sasha, Luciano Szafir: ''Muito obrigado''

Apresentadora Xuxa Meneghel ganha declaração do pai de Sasha, o ator Luciano Szafir, no Dia das Mães

Neste domingo, 14, o ator Luciano Szafir (54) fez questão de prestar homenagem de Dia das Mães para a mãe de sua filha mais velha, Sasha (24), a apresentadora Xuxa Meneghel (60), e impressionou os seguidores nas redes sociais.

Mostrando muita maturidade, o artista postou fotos de Xuxa com a herdeira deles, um clique atual e outra de quando Sasha ainda era pequena, e agradeceu pelos cuidados da loira com a filha.

"Xu, muito obrigado por ter cuidado e continuar cuidando tão bem da nossa pequenina. Feliz dia das mães. Que você tenha toda saúde do mundo!", escreveu Szafir na legenda da postagem em seu perfil no Instagram.

Nos comentários, o famoso foi elogiado pela atitude. "Que ser humano maravilhoso é você. Generoso, honesto, cheio de amor, super pai e um SUPER HOMEM. Deus lhe Abençoe sempre", "Que coração lindo que você tem", "Lindo é saber reconhecer e respeitar a mãe de seus filhos", "Parabéns por sua atitude super pai. Deus abençoe vocês", disseram alguns internautas.

Confira a homenagem de Luciano Szafir para Xuxa Meneghel no Dia das Mães:

Sasha exibe look estiloso e Xuxa não poupa elogios

Recentemente, a modelo Sasha Meneghel decidiu ostentar todo o estilo que tem em suas redes sociais, ganhando elogios de diversas pessoas, incluindo sua mãe, a apresentadora e cantora Xuxa Meneghel, que não conseguiu poupar palavras ao se derreter pela beleza da filha.

Sasha elegeu uma regata branca, bermuda jeans, botas de cowboy marrom e uma bolsa de ombro preta, completando o look com óculos vintage. Para as fotos que compartilhou em seu perfil oficial no Instagram, a modelo fez altas poses na cidade de Miami, nos EUA, em viagem com o marido, o cantor João Figueiredo, com quem se casou em maio de 2021.