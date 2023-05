Sasha ostenta look estiloso e Xuxa não poupa em elogios: ‘Meu anjo’

Modelo Sasha Meneghel opta por look cheio de tendência enquanto passeia por Miami, nos Estados Unidos

Neste domingo, 30, a modelo Sasha Meneghel (23) decidiu ostentar todo o estilo que tem em suas redes sociais, ganhando elogios de diversas pessoas, incluindo sua mãe, a apresentadora e cantora Xuxa Meneghel (60), que não conseguiu poupar palavras ao se derreter pela beleza da filha que tanto ama.

Sasha elegeu uma regata branca, bermuda jeans, botas de cowboy marrom e uma bolsa de ombro preta, completando o look com óculos vintage. Para as fotos que compartilhou em seu perfil oficial no Instagram, a modelo fez altas poses durante sua passagem pela cidade de Miami, nos Estados Unidos. Ela e o marido, o cantor João Figueiredo, depois, foram para a ilha paradisíaca de Curaçao.

Na legenda, a modelo se contentou apenas com um emoji de morango. Os comentários da postagem foram inundados de elogios, tanto de diversos famosos, como dos mais de milhões de seguidores que a musa ostenta.

“Tão linda”, escreveu a apresentadora Sabrina Sato. “Meu anjo, meu orgulho, minha paixão”, se derreteu Xuxa. “Amiga, você tá linda de dentro pra fora, dá para sentir”, exaltou uma influenciadora amiga de Sasha. “Que muié bunita, meu Deus”, exclamou o maridão apaixonado. Além dos milhares de emojis de corações de todas as cores possíveis, palminhas e carinhas de apaixonados enviados para enaltecer a beleza da modelo.

Veja a publicação compartilhada pela modelo Sasha Meneghel aproveitando sua viagem por Miami, nos Estados Unidos, com look para lá de estiloso:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por SASHA (@sashameneghel)



Xuxa Meneghel fala sobre Sasha Meneghel

Em entrevista na edição comemorativa de CARAS em seu aniversário de 60 anos, Xuxa Meneghel relembrou como a filha ficou ao descobrir que a mãe foi um ícone da moda. “Na faculdade de Moda em que ela estudava, foram falar dos anos 1980 e mostraram uma imagem minha. Ela fotografou uma imagem minha. Ela fotografou na hora e disse que eu era um ícone, ficou orgulhosa. Ter sido uma pessoa que lançou moda a surpreendeu. Foi bacana, porque achava que ela tinha vergonha de ser minha filha”, disse ela.

Então, ela explicou o motivo de ter pensado isso. “Por exemplo, quando alguém dizia que parecia comigo, ela não reagia e isso me machucava. Mas, em 2022, ela fez fotos com os meus antigos looks. Chorei ao saber que a ideia partiu da Sasha por ela me considerar um exemplo no universo da moda, que está ligada à carreira que ela escolheu. Sasha sempre foi meu maior orgulho, mas eu não sentia reciprocidade. Hoje, vejo que ela me admira”, declarou.

Além disso, a comunicadora contou o que Sasha a inspira. “Sempre gostei mais de crianças e bichos. Já a minha filha sempre foi apaixonada por idosos. Ela trata os mais velhos com muito respeito. Depois da Sasha, comecei a olhar com mais carinho para os idosos”, afirmou.