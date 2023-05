Sabrina Sato posa com o ex-namorado e faz mistério: "Doida pra contar"

Sabrina Sato posa com o ex-namorado e intriga fãs; será que eles voltaram?

Solteiríssima, a atriz Sabrina Sato agitou os fãs nesta sexta-feira, 19, ao surgir em uma foto coladinha ao ex-namorado, o ator e apresentador João Vicente de Castro. Os dois fizeram mistério sobre o motivo do clique.

"Tô doida pra contar pra vocês. Né João?", disparou ela nas redes sociais ao compartilhar o clique inédito. Imediatamente, seguidores ficaram confusos com a foto e tentaram entender o que aconteceu. Será que os dois reataram o namoro?

Nos comentários, fãs reagiram. "A gente tá doido pra saber. Conta conta!", pediu um. "Só anunciem noivado, por favor", brincou outro. "Gente, o que tá rolando que eu perdi?", questionou outro surpreso com a publicação.

Sabrina Sato e João Vicente de Castro viveram um romance feliz entre 2013 e 2015 e continuaram muito amigos após o término. Quando ele comemorou 40 anos, ela inclusive publicou uma mensagem carinhosa. "Feliz aniversário, João Vicente. Você merece realizar todos os seus sonhos. Estou aqui na sua torcida sempre. Viva!", celebrou.

Tô doida pra contar pra vocês. Né @joaovicente27 ? 🥰👊🏽 pic.twitter.com/VtrWtavXBj — Sabrina Sato (@SabrinaSato) May 19, 2023

Sabrina Sato fala da separação: "O 'para sempre' é construção difícil"

Em março, Sabrina Sato fez comunicado sobre a separação do casal e escreveu uma mensagem aos fãs e família. "Eu gostaria que durasse para sempre, mas o “para sempre” é uma construção difícil, nem todo mundo consegue. Nós vivemos o nosso amor da forma mais linda que poderíamos viver.", iniciou o texto em seu perfil no Instagram.

"Há quatro anos nasceu a Zoe, o maior presente que poderíamos receber, a pessoa mais importante das nossas vidas. O nosso desejo de educá-la da melhor forma vai nos manter parceiros e amigos", prometeu. "Este é comunicado difícil, mas necessário. Eu e Duda estamos terminando o nosso relacionamento. Será melhor para nós dois. Deixamos de ser um casal, mas continuamos juntos no amor e no cuidado com a nossa filha", explicou.