Filha de Léo Santana passa dos limites da fofura ao divulgar hit do cantor: ''Quer me endoidar''

Divulgando 'Zona de Perigo', filha de Léo Santana encantou os internautas ao surgir com plaquinha da música

A filha de Léo Santana e Lore Improta também entrou no ritmo de Zona de Perigo e deu um show de fofura ao divulgar a música do pai na rede social. Nesta quinta-feira, 16, o cantor compartilhou uma foto de Liz, de um ano, segurando uma placa com o nome do hit e explodiu o fofurômetro.

No registro publicado pelo artista baiano, que está bombando com o hit, a herdeira apareceu cheia de charme promovendo a canção do pai. Vestindo um look estiloso, Liz roubou a cena e chamou mais atenção que a música.

"Boa tarde gente, e vocês continuam ouvindo a música de papai? Continuem ouvindo, compartilhando e se divertindo muito viu. A pequena Liz agradece muito viu. Vocês que amam meu papai", escreveu Léo Santana na legenda.

Nos comentários da publicação, os internautas babaram pela pequena. "Aí você quer me endoidar de amor", babou Ivete Sangalo. "Liz por você eu vou assistir o vídeo do seu pai mais uma vez. Por você", falaram outros.

++ Filha de Leo Santana e Lore Improta surge com coxa de frango na mão: "Glamour"

Ainda nos últimos dias, Ivete Sangalo surpreendeu ao mostrar "interesse" em Léo Santana. Lore Improta questionou a cantora sobre o assunto, já que o comentário foi feito no vídeo do pronunciamento oficial da bailarina sobre o assédio que o esposo vem enfrentando.

Veja a foto da filha de Léo Santana:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por O GIGANTE (@leosantana)

Após ser citada em desabafo de Lore Improta, Jojo Todynho se pronuncia: ''Sigo firme''

A cantora Jojo Todynho também comentou o pronunciamento de Lore Improta sobre cobiçarem seu marido, o cantor Léo Santana. Após a funkeira iniciar a "discussão" sobre desejar o artista, a dançarina entrou na brincadeira e compartilhou um vídeo citando a amiga.

"As mulheres me param para perguntar como é ser casada com o homem mais desejado do Brasil. Vocês têm noção disso? Vocês sabiam que desejar o marido dos outros é pecado? Ninguém respeita mais... Eu realmente preciso da ajuda de vocês...", brincou Lore Improta citando Jojo Todynho em seguida.