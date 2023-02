Ivete Sangalo 'cobiça' Léo Santana e Lore Improta reage: ''Até você?''

Cantora Ivete Sangalo surpreendeu ao comentar pronunciamento de Lore Improta revelando 'interesse' por Léo Santana

O pronunciamento de Lore Improta (29) sobre o assédio que Léo Santana (34) tem sofrido após o lançamento de Zona de Perigo vem dando o que falar. Nesta terça-feira, 14, Ivete Sangalo (50) também deixou sua opinião sobre o assunto e surpreendeu ao deixar um comentário no vídeo da loira.

No desabafo, a esposa do cantor baiano falou sobre outras mulheres, inclusive Jojo Todynho (26) cobiçarem o amado. Entrando na brincadeira, a apresentadora do The Masked Singer Brasil revelou que também tem "interesse" no colega de profissão.

"Minha amiga, perdoa, porque é babado. Amo vocês", riu Ivete Sangalo elogiando Léo Santana. Em resposta, Lore Improta escreveu: "Ivete, até você?".

Após ser citada em desabafo de Lore Improta, Jojo Todynho se pronuncia: ''Sigo firme''

A cantora Jojo Todynho também comentou o pronunciamento de Lore Improta sobre cobiçarem seu marido, o cantor Léo Santana. Após a funkeira iniciar a "discussão" sobre desejar o artista, a dançarina entrou na brincadeira e compartilhou um vídeo citando a amiga.

No desabafo com tom sério, mas que não passava de uma piada sobre a situação, Lore Improta falou do assédio que o esposo tem sofrido e citou Jojo Todynho, que na última semana gravou um vídeo dizendo que não conseguia não desejar o baiano.

"As mulheres me param para perguntar como é ser casada com o homem mais desejado do Brasil. Vocês têm noção disso? Vocês sabiam que desejar o marido dos outros é pecado? Ninguém respeita mais... Eu realmente preciso da ajuda de vocês...", brincou Lore Improta citando Jojo Todynho em seguida.

Em resposta, a funkeira deixou seu recado nos comentários. "Sigo firme na dieta, sem deslizar. Te amo", riu a famosa.

