Revoltada com a dieta, Jojo Todynho fala sobre tentação com Leo Santana: ''Homem desproporcional''

Cantora Jojo Todynho falou sobre dificuldade de seguir a dieta e de não cobiçar o cantor Leo Santana

A cantora Jojo Todynho (25) começou o dia nesta terça-feira, 07, falando sobre as dificuldades que anda enfrentando em sua vida. A funkeira falou sobre seguir dieta e até sobre não cobiçar o cantor Leo Santana (34), casado com Lore Improta(29).

No registro, que arrancou risadas na web, a artista apareceu ainda de camisola tomando um café da manhã com poucas calorias e aproveitou para desabafar bem irritada com a situação.

"Vou falar um negócio pra vocês: a gente tem que fazer dieta na força do ódio, queria ta comendo um pão com um ovo, um misto quente, toma pitaya... Ah um café, sem açúcar", lamentou o que está comendo.

"Maravilhoso e pra melhorar nossa paz é Léo Santana o tempo todo. Lore, fica difícil te respeitar, a gente quer respeitar os mandamentos da Bíblia: "Não cobiçará o macho do próximo"... Não dá, esse homem é desproporcional. A gente quer seguir a palavra, quer seguir, mas é só humilhação", brincou a famosa.

Veja o vídeo de Jojo Todynho desabafando:

Jojo Todynho aparece chorando e explica o motivo

A cantora Jojo Todynho não conseguiu segurar a emoção poucos dias antes do seu aniversário. Nas redes sociais, ela apareceu chorando nesta segunda-feira, 6, em uma imagem divulgada nos stories do Instagram do Instagram.

A artista contou que costuma ficar emotiva antes de completar mais um ano de vida, já que o aniversário dela é no próximo sábado, 11. “Semana de aniversário, eu fico assim: à flor da pele. Vocês também são assim”, disse ela.

Então, Jojo Todynho contou uma história do seu passado. Ela lembrou de uma bronca do seu pai em uma de suas festas de aniversário e também da morte do pai pouco depois. “A minha última festa de 10 anos, foi meu pai quem fez. E tinha um menino da minha rua que sempre fazia festa e não chamava. Aí ele foi na minha festa e eu expulsei ele. Meu pai viu na hora, e como um bom pai, me corrigiu colocando de castigo, porque eu era uma criança terrorista. Passei a festa inteira de castigo e só saí na hora do parabéns. Em junho, meu pai faleceu, então isso é uma coisa que marcou minha vida. Não no sentido ruim, porque ele me corrigiu pelo certo, não posso distratar ninguém, não é porque os outros fazem comigo que eu vou fazer igual. Eu fico sentida porque foi o último aniversário que passei com ele. Aí eu fico assim", contou ela.

Na sequência, Jojo também lembrou de uma história com a mãe. "Minha mãe Maria Helena também não está mais aqui, vai passando um filme na cabeça. Sempre fui uma criança com personalidade forte e minha família sempre me levou na rédia porque eu sempre tive a personalidade muito forte, e se eles não soubessem lidar comigo, eu passaria por cima deles. Eu era encrenqueira, implicante, eu era terrível, e minha família sempre impôs limite", contou.