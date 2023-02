Lore Improta faz desabafo sobre cobiçarem Léo Santana: ''Ninguém respeita mais''

Após estouro de 'Zona de Perigo', esposa de Léo Santana, Lore Improta, falou sobre seu esposo ser assediado

Nas últimas semanas, Léo Santana (34) conseguiu grudar na cabeça dos brasileiros com sua música, Zona de Perigo. Ao surgir dançando o hit sem camisa, o artista acabou levando vários fãs à loucura. Após muitos comentários cobiçando o famoso, a esposa dele, a dançarina Lore Improta (29), resolveu se pronunciar em sua rede social.

Em um vídeo, a loira apareceu falando sobre as mulheres desejarem o marido, inclusive ela citou a cantora Jojo Todynho (26), que veio a público revelar que não aguentava mais ver Leo Santana dançando sem desejá-lo.

"Gente, então eu tava calada esse tempo todo porque achei que ia ser algo passageiro, mas tá ficando insustentável entrar nas redes sociais e andar nas ruas desse país", começou dizendo.

"As mulheres me param para perguntar como é ser casada com o homem mais desejado do Brasil. Vocês têm noção disso? Vocês sabiam que desejar o marido dos outros é pecado? Ninguém respeita mais... Eu realmente preciso da ajuda de vocês...", brincou ela comentando sobre a situação.

"Mas, assim: super entendo, tá? Porque não é todo dia que um homão desses de dois metros de altura aparece desse jeito, rebolando, com esse gingado todo, sem camisa, na timeline de vocês. Porque antes, era só paisagem e comida. Tenho noção disso", debochou com tom sério.

Veja o pronunciamento completo de Lore Improta:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Lorena Improta (@loreimprota)

Após 'cantada' de Jojo Todynho, Léo Santana e Lore Improta se pronunciam: ''Precisa ser estudada''

Na terça-feira, 07, a cantora Jojo Todynho virou assunto nas redes sociais ao soltar uma "cantada" para o cantor Léo Santana. Ela insinuou que tem interesse no "gigante". Após o desabafo, a funkeira pediu desculpas para a esposa do artista, Lore Improta, dizendo que é difícil não cobiçá-lo.

Nos comentários do vídeo, em que a campeã de A Fazenda 12apareceu revoltada com sua dieta e desabafando sobre Leo Santana a fazer cair em tentação, o baiano decidiu se pronunciar.

"Ei sério... não dá! Você precisa ser estudada... porque... olha isso Neni [apelido carinhoso da dançarina]", escreveu o cantor dando várias risadas e chamando a mulher para ver o vídeo engraçado.

Em seu stories, Lore Improta repostou o vídeo também se divertindo com a situação e teve uma reação inesperada diante do momento ousado. "É pra perdoar ela galera?", falou a dançarina.