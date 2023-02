Filha de Leo Santana e Lore Improta surge com coxa de frango na mão: "Glamour"

Filha de Leo Santana e Lore Improta, a pequena Liz surgiu em clique inédito e encantou os fãs

Filha de Leo Santana e Lore Improta, a fofíssima Liz Improta surgiu nesta semana em um clique inédito publicado nas redes sociais. Ela encantou os fãs ao mostrar que está crescendo rápido e já está enorme.

Na foto, a pequena aparece com um macacãozinho azul e comendo uma coxa de frango enorme. Grandona igual o papai famoso, ela deixou os fãs encantados com sua beleza. Nos comentários, ela foi enaltecida.

"Gente, como ela é linda, eu fico chocado", disse um. "Todos os dias a Liz com seu glamour amo", disse outro. "No quê será que ele está pensando?", questionou outro.

Nesta terça, Lore Improta virou assunto ao publicar um desabafo bem humorado envolvendo o marido."Gente, então eu tava calada esse tempo todo porque achei que ia ser algo passageiro, mas tá ficando insustentável entrar nas redes sociais e andar nas ruas desse país", começou dizendo.

Após ser citada em desabafo de Lore Improta, Jojo Todynho se pronuncia: ''Sigo firme''

A cantora Jojo Todynho também comentou o pronunciamento de Lore Improta sobre cobiçarem seu marido, o cantor Léo Santana. Após a funkeira iniciar a "discussão" sobre desejar o artista, a dançarina entrou na brincadeira e compartilhou um vídeo citando a amiga.

"As mulheres me param para perguntar como é ser casada com o homem mais desejado do Brasil. Vocês têm noção disso? Vocês sabiam que desejar o marido dos outros é pecado? Ninguém respeita mais... Eu realmente preciso da ajuda de vocês...", brincou Lore Improta citando Jojo Todynho em seguida.