Ela cresceu! Angélica mostra a filha fantasiada para o Halloween

Em clima de Halloween, Angélica mostra a filha caçula, Eva Huck, com fantasia assustadora e estilosa

A filha de Angélica e Luciano Huck, Eva Huck, caprichou na produção para o Halloween nesta terça-feira, 31. Na rede social, a mamãe coruja mostrou um clique da herdeira caçula fantasiada e encantou com o estilo da garota.

Usando um vestido com saia de tule, tênis e acessórios no cabelo, a menina deu o toque assustador com a maquiagem. Ela apareceu com desenhos vermelhos no rosto e fazendo uma cara de brava para intimidar.

Assim como Eva, Angélica e Luciano Huck também se vestiram para uma festa de Halloween. O casal caprichou na produção. Enquanto a loira elegeu um look com estilo gótico, o marido apostou em uma fantasia com ilusõ de ótica.

Nos últimos dias, os famosos, que ainda são pais de Joaquim e Benício, celebraram 19 anos de casados. A comemoração íntima entre eles aconteceu na varanda da mansão onde moram no Rio de Janeiro.

VEJA A FANTASIA DE EVA HUCK:

Filha de Angélica e Luciano Huck ganha festa de aniversário luxuosa

A filha de Angélica e Luciano Huck, Eva, comemorou os seus 11 anos de vida em grande estilo. Ela ganhou uma festa de aniversário no Rio de Janeiro com o tema da personagem Barbie Malibu, com direito a doces personalizados e painel decorativo. Veja as fotos da festa aqui.

O dia do aniversário de Eva foi em 25 de setembro de 2023. Nas redes sociais, a mãe e o pai dela elogiaram a menina por sua nova idade. "Dia da minha menina, meu raio de sol! Obrigada minha filha por ter me escolhido ser sua mãe. Escrevo isso com o coração transbordando gratidão, sorriso no rosto e lágrimas nos olhos. Porque você é emoção, alegria, doçura e muito mais. Que você seja luz sempre meu amor, estarei aqui te aplaudindo e vibrando suas conquistas! Te amo demaaaaissss!!!!!!!", disse ela.