Luciano Huck e Angélica apostam em fantasia horripilante de casal: "De perder a cabeça"

O casal Luciano Huck e Angélica entrou no clima de Dia das Bruxas ao apostar em fantasia horripilante; confira!

Em clima do Dia das Bruxas nesta terça-feira, 31, o casal de apresentadores Luciano Huck e Angélica decidiram apostar em uma fantasia horripilante para celebrar a data. Prontos para a festa de Halloween da cantora Anitta, os papais Joaquim, Benicio e Eva mostraram que não estão para brincadeiras quando o assunto é terror.

Nos cliques compartilhados no Instagram de ambos os artistas, o casalzão surgiu com fantasias complementares. Angélica apostou em um longo vestido de gala gótico, com detalhes em transparência de renda. Ela também escolheu uma maquiagem super marcante e um acessório de penas na cabeça.

Já Luciano decidiu apostar na comédia com fantasia de ilusão óptica. O comandante do Domingão com Huck apareceu como um corpo sem cabeça, todo vestido de preto, que carregava sua cabeça em uma caixa de papelão. Para os cliques, ele apareceu com uma cara assustada.

"Halloween Feelings. @anitta estamos chegando para uma noite de perder a cabeça", escreveram na legenda da publicação. E seus seguidores não deixaram de expressar o quanto gostaram da fantasia nos comentários. "HahHa sensacional", disse o namorado de Xuxa, Junno Andrade. "Amei kkkk", escreveu a atriz Ingrid Guimarães. "Bugou a minha mente", disparou fã. "Que maravilhosos", enalteceu outro.

Confira a publicação:

Sabrina Sato surge irreconhecível em fantasia de Halloween

Outra famosa que mostrou que não está para brincadeiras quando o assunto é Halloween foi a apresentadora Sabrina Sato. Pronta para a festa de Dia das Bruxas da supermodelo alemã Heidi Klum, em Nova Iorque, nos Estados Unidos, a ex-BBB surgiu irreconhecível em sua fantasia.

Em seu Instagram, a mãe da pequena Zoe apareceu vestida da fantasia que ela batizou de "A Sonâmbula e Seu Namorado Imaginário". Vestida toda de branco, a musa apostou em um efeito marmorizado, onde sua pele e fantasia foi feita para parecer que ela é uma estátua. A composição ainda acompanha um grande emaranhado de lençóis, que formam um corpo de um homem para representar o namorado imaginário.

"Diz que contos de horror também podem virar grandes histórias de amor: hoje ela está vivendo a sua. Um amor dos sonhos que virou realidade só pra ela, descobrindo a beleza nessa madrugada sombria em NY… Concordo que debaixo do edredom o dia das bruxas é divertido demais, mas espera só até seu namorado imaginário a ver no carnaval", escreveu Sabrina para explicar o conceito de sua fantasia.