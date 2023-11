Sabrina Sato surge irreconhecível em fantasia de Halloween: "Ícone!"

Pronta para curtir o Halloween, Sabrina Sato surge irreconhecível com fantasia horripilante; confira os detalhes!

Prontíssima para curtir o Halloween, a apresentadora Sabrina Sato celebrou a data especial em grande estilo este ano! Nesta terça-feira, 31, a famosa surgiu irreconhecível ao apostar em uma fantasia horripilante para a festa da supermodelo alemã Heidi Klum em Nova Iorque, nos Estados Unidos.

Em seu perfil oficial do Instagram, a musa surgiu vestida da fantasia que ela batizou de "A Sonâmbula e Seu Namorado Imaginário". Vestida toda de branco, a mãe da pequena Zoe apostou em um efeito marmorizado, onde sua pele e fantasia foi feita para parecer que ela é uma estátua.

A composição ainda acompanha um grande emaranhado de lençóis, que formam um corpo de um homem para representar o namorado imaginário. Na legenda da publicação, a ex-BBB explicou o conceito de sua fantasia para seus seguidores.

"Diz que contos de horror também podem virar grandes histórias de amor: hoje ela está vivendo a sua. Um amor dos sonhos que virou realidade só pra ela, descobrindo a beleza nessa madrugada sombria em NY… Concordo que debaixo do edredom o dia das bruxas é divertido demais, mas espera só até seu namorado imaginário a ver no carnaval", escreveu Sabrina com os registros.

Os cliques deixaram seus seguidores de queixo caído e eles não perderam tempo para enaltecê-la nos comentários. "Ícone", escreveu a vencedora do BBB 20 Thelma Assis. "Gente que TUDOOOO", disparou a atriz Maisa Silva. "Que fantásticooo, entrega muito sempreee", disse o influenciador Lucas Guimarães.

"Impressionante", disse fã. "Eu amei!", escreveu outro. "A melhor do mundo", elogiou mais um. "Sensacional", comentou admirador. "Você é a maior de todas!", enalteceu outro. "Supremaaa", disse mais um.

Confira a publicação:

Sabrina Sato fez festa de Halloween para sua filha

No último dia 25, a apresentadora Sabrina Sato proporcionou um momento muito legal para sua filha Zoe, de 4 anos, fruto de seu antigo relacionamento com o ator Duda Nagle. A musa mostrou que sabe entrar na brincadeira ao preparar uma festa de Dias das Bruxas para sua pequena.

Caracterizada como o personagem Chucky, a ex-BBB decidiu combinar a fantasia com a filha, que também apareceu em sua própria versão do boneco de terror. Zoe contou com a presença de seus amiguinhos, que também se empenharam e surgiram fantasiados para o evento.

O apartamento de Sabrina foi transformado, com direito a decoração cheia de monstros, teias de aranha, cabeças de abóbora e caveiras. A festa ainda contou com muitos docinhos e outros petiscos, perfeitos para divertir a criançada.

