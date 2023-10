Sabrina Sato mostra os detalhes da festa de Halloween de sua filha Zoe

Com fantasias e decorações, Sabrina Sato surge caracterizada e mostra os detalhes da festa de Halloween de sua filha; confira!

Já em clima de Halloween, a apresentadora Sabrina Sato mostrou que sabe entrar na brincadeira. Nesta quarta-feira, 25, a artista contou que preparou uma festa de Dia das Bruxas para sua filha, Zoe, de 4 anos, fruto de seu antigo relacionamento com o ator Duda Nagle.

Caracterizada como o personagem Chucky, a musa decidiu combinar a fantasia com sua pequena, que também apareceu em sua própria versão do boneco de terror. Zoe contou com a presença de seus amiguinhos, que também se empenharam e surgiram fantasiados para o evento.

O apartamento de Sabrina foi transformado, com direito a decoração cheia de monstros, teias de aranha, cabeças de abóbora e caveiras. A festa ainda contou com muitos docinhos e outros petiscos, perfeitos para divertir a criançada.

Nos stories de seu perfil oficial no Instagram, Sabrina mostrou os detalhes da festa e exibiu a diversão com os pequenos. Mas tarde, em seu feed, ela apareceu deslumbrante em um vestido bege. Na legenda da publicação, ela apontou que aquilo não condiz com a realidade do seu dia. "A tranquilidade dessas fotos não condiz com o dia aqui em casa hoje", brincou.

Confira as fotos da festa:

Foto: Reprodução / Instagram

Foto: Reprodução / Instagram

Foto: Reprodução / Instagram

Jojo Todynho surge com fantasia inusitada

Ainda nesta quarta-feira, 25, outra famosa também entrou no clima de Halloween. Em suas redes sociais, a cantora Jojo Todynho surgiu com uma fantasia inusitada e arrancou risada de seus seguidores. Ao publicar uma foto da produção, a vencedora de A Fazenda 12 mostrou sua criatividade ao entrar na brincadeira.

A artista apareceu com uma peruca loira e uma boneca bebê, enrolada em uma manta de babados. "Quem adivinhar, vai ganhar do céu um cartão sem limites", brincou a artista na legenda da publicação.

Em seguida, ela deu algumas opções de personalidades e personagens para os internautas adivinharem. "1-Jojo todynho, 2- Carminha, 3- Nazaré, 4- Cabrito Tevez (segura lalinha), 5- Xuxa e Sasha, 6- Angélica, 7- Eliana, 8- Susana Vieira, 9- Adriane Galisteu, 10- Grazi Mazafera", sugeriu a artista.

E a opção mais votada foi Nazaré Tedesco, personagem de Renata Sorrah na novela Senhora do Destino, exibida em 2004 na TV Globo. Com a fantasia, Jojo recriou a icônica cena onde Nazaré rouba um bebê, que posteriormente virou um meme muito famoso na internet.