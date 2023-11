Luciano Huck mostra comemoração de aniversário de casamento com Angélica em casa

Na mansão onde moram, Luciano Huck e Angélica celebraram 19 anos de casados de forma simples e apaixonada; veja como foi

Os apresentadores Luciano Huck e Angélica estão comemorando 19 anos e casados. Nesta segunda-feira, 30, eles comemoram com muito romance e o global mostrou um registro de como foi a noite deles.

Em seus stories no Instagram, o famoso compartilhou uma foto da loira, toda deslumbrante, usando um vestido vermelho para a ocasião. Com uma taça na mão, Angélica surgiu plena celebrando mais um ano lado do pai de seus filhos.

Para a data, o casal resolveu comemorar com um "jantar fora". Os pombinhos ficaram em sua mansão no Rio de Janeiro e admiraram a paisagem a varanda. "Celebrando os melhores 19 anos da minha vida. Quase duas décadas casado com ela. Ontem a noite, jantamos fora - na varanda de casa. Ano que vem 'Bodas de Porcelana", escreveu Luciano Huck.

Nas últimas semanas, Luciano Huck comemorou seu aniversário de 52 anos e o bolo da festa surpresa entre amigos e família chamou a atenção.

Como Angélica lida com a fama?

Angélica começou a carreira na TV aos 4 anos e, desde então, não parou mais. O trabalho esteve sempre presente na vida da apresentadora. Com a fama repentina que as redes sociais proporcionam, a mulher de Luciano Huck, com quem tem três filhos, acredita que é preciso estar atento para não cair em ciladas.

"Hoje em dia é muito difícil não se deixar levar pelo deslumbre, porque todo mundo acaba sendo celebridade, aparecendo. Sempre tem muita gente te bajulando e isso é uma coisa perigosa. Hoje em dia é muito difícil não se deixar levar pelo deslumbre, porque todo mundo acaba sendo celebridade, aparecendo. Bajulação sempre vai ter, mas você tem que olhar para o seu interior e ver qual é a sua verdade. Isso é muito importante, mais do que ouvir em volta, se ouvir", declarou ao "Gshow" em entrevista anterior.