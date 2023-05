Desastre! Virginia Fonseca fracassa ao tentar foto em família: ''Não deu''

Influenciadora Virginia Fonseca fracassa ao tentar reunir as filhas e Zé Felipe para foto em família

A influenciadora Virginia Fonseca (24) mostrou que não é nada fácil reunir o marido, o cantor Zé Felipe (25), e as filhas, Maria Alice (1) e Maria Flor, para uma foto reunidos. Neste sábado, 20, a famosa exibiu o resultado da tentativa que fizeram.

Nos registros, a empresária apareceu com o marido e as herdeiras sentados no chão tentando fazer todo mundo olhar para a câmera. Mas, não foi tão fácil e não saiu como desejava. Contudo, mesmo assim, ela publicou os cliques que conseguiu fazer.

"Tentativa de uma foto em família… não deu o que vale é a intenção. Um bom e abençoado sábado a todos, que Deus nos abençoe", disse Virginia Fonseca.

O momento descontraído e natural da família logo deixou os fãs encantados. As pequenas apareceram rindo e até chorando. "Amo", escreveu a vovó das garotas, Poliana Rocha (46). "Família linda", falaram os fãs.

Veja as fotos da família de Virginia Fonseca:

Em viagem, Virginia Fonseca é pega de surpresa e passa perrengue feminino: ''Sujou''

A influenciadora digital Virginia Fonseca não esconde sua vida real nos stories e compartilhou um perrengue feminino que passou neste domingo, 14, em um cassino em Buenos Aires, na Argentina. Ao lado do esposo, o cantor Zé Felipe, ela apareceu pronta para curtir o local até que foi surpreendida.

Segundos depois de aparecer contando que estava ficando sem bateria, a loira apareceu com filtro de palhaço dizendo que foi só entrar no lugar que percebeu sua roupa suja de sangue. Virginia Fonseca estava usando um look bege claro bem colado.

"Parece mentira, mas não é, entramos no cassino que, que acontece? Minha menstruação desce, sujou minha roupa, to indo embora pra ninguém perceber nada", falou ela sobre a situação. "Eu não tava preparada", contou.

Ainda em Buenos Aires, a famosa encantou ao compartilhar cliques da filha mais velha, Maria Alice (1), toda estilosa com look de frio. A pequena passou dos limites da fofura e arrancou elogios dos internautas.