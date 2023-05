Que isso? Poliana Rocha ousa ao apostar em macacão transparente: ''Linda''

Cobrindo apenas o necessário, Poliana Rocha ousa ao surgir de macacão transparente em evento

A esposa do cantor Leonardo (59), Poliana Rocha (46), chamou a atenção ao marcar presença em um evento ao lado do sertanejo usando um look preto nada discreto. Nesta quarta-feira, 17, a influenciadora foi com o marido para a gravação de um DVD e não passou despercebida com a produção feita para o momento.

Em sua rede social, a mãe do cantor Zé Felipe (25) exibiu alguns cliques dos bastidores do momento e roubou a cena ao aparecer com um macacão rendado, todo transparente. Vestindo um blazer para cobrir o necessário, ela deu um show de beleza e estilo.

"Gravação do DVD do @thiagocarvalhocantor", falou Poliana Rocha ao aparecer arrasadora na combinação arrematada com sapatos altos e uma bolsa com franja de correntes.

Nos comentários da publicação, os internautas encheram a famosa e seu amado de elogios. "Linda de minha vida", falou Leonardo para a mulher. "Lindos", disseram outros para os papais de Zé Felipe.

Veja o look de Poliana Rocha:

Poliana Rocha chora com surpresa emocionante da neta: ''Muito amor envolvido''

A esposa do cantor Leonardo, Poliana Rocha, ganhou uma surpresa especial no Dia das Mães neste domingo, 14. Mãe do cantor Zé Felipe, a loira recebeu um vídeo emocionante da neta mais velha, Maria Alice (1).

Após receber o registro cheio de amor da pequena se declarando para ela com a ajuda da mãe, a influenciadora digital Virginia Fonseca (24), a mulher do sertanejo resolveu compartilhar com os fãs o presente.

"MERECE FEED, porque a vovó Poly tá chorando de saudade e emoção, muito AMOR ENVOLVIDO! AMO DEMAIS! Gratidão, Virginia!", escreveu Poliana Rocha sobre o momento especial da pequena.

No Dia das Mães, a esposa de Leonardo ainda recebeu uma homenagem de Zé Felipe. O jovem se declarou para a mãe e para Virginia Fonseca, mãe de suas filhas, Maria Alice e Maria Flor.

