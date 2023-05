Após Virginia Fonseca, Poliana Rocha agradece convite de Neymar Jr.

Virginia Fonseca e Poliana Rocha foram convidadas para apresentar evento do jogador Neymar Jr.

A jornalista e esposa de Leonardo, Poliana Rocha agradeceu um convite feito pelo jogador Neymar Jr. e reforçou as palavras de sua nora Virginia Rocha.

Nas redes sociais, ela contou do que se tratava a proposta feita pelo atleta: “Reforçando o agradecimento da Virgínia. Eu, Poliana, tô passando aqui com o coração cheio de gratidão para te agradecer a oportunidade de fazer parte do time de apresentadores do terceiro leilão do Instituto Neymar".

O leilão para ajudar as crianças do Instituto Neymar Jr. acontecerá no dia 22 de junho em São Paulo e receberá diversas famosas. A meta a atingir é de pelo menos R$ 3,9 milhões, valor arrecadado na última edição.

A loira continuou e falou sobre as ações da instituição: "Será um leilão abençoado que acontecerá no dia 22 de junho. É uma honra fazer de um projeto que atende três mil crianças todos os dias”.

A esposa de Zé Felipe já havia falado sobre o evento: "Eu e a Poli [Poliana Rocha] fomos convidadas para fazer parte do time de apresentadores do leilão do seu [Neymar] instituto. É uma honra estar com vocês neste dia tão especial”.

Veja última publicação do Instituto: