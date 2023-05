Zé Felipe se declara para a mulher, Virginia Fonseca, e Poliana Rocha: ''Feliz Dia das Mães''

Influenciadora digital Virginia Fonseca e Poliana Rocha ganham homenagem do cantor Zé Felipe neste domingo, 14, Dia das Mães

O cantor Zé Felipe (25) usou as redes sociais na manhã deste domingo, 14, para comemorar o Dia das Mães e se declarar para a mulher, Virginia Fonseca (24), e sua mãe, Poliana Rocha (46)!

Em seu perfil no Instagram, o filho de Leonardo (59) compartilhou um clique em que aparece com a empresária e as duas filhas do casal, Maria Alice, de quase dois anos, e Maria Flor, de seis meses, um outro registro antigo quando era criança ao lado de Poliana, e prestou homenagem na data especial para as mulheres de sua vida.

"Eu poderia falar um milhão de coisas e nada iria chegar perto do que sinto... Virginia, você é forte, apaixonante nos seus gestos, na sua garra, em como cuida e zela por nossa família. Atenciosa, dedicada... A melhor mãe! Agradeço a Deus todos os dias por você e pelo presente de te ter como mãe das nossas Marias. Te amo cada dia mais", começou escrevendo sobre a esposa.

Em seguida, Zé declarou seu amor pela mãe: "Mãe, Poliana, sempre digo que se eu pudesse descrever o amor, seria você. Obrigado por tanto e por tudo. Espero ser metade do exemplo que você é para mim, para minha família. Amo vocês. Feliz Dia das Mães e também para todas as mamães do Brasil", disse ele na legenda da publicação.

Confira a declaração de Zé Felipe para a mulher, Virginia, e a mãe, Poliana Rocha:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Zé (@zefelipecantor)

Virginia Fonseca leva a primogênita para visitar obras da casa nova

No sábado, 13, Virginia Fonseca encantou seus seguidores ao compartilhar em seu Instagram algumas fotos com a filha mais velha. A influenciadora vou visitar a obra de sua casa nova e levou junto a filha Maria Alice. Mãe e filha surgiram em uma foto mostrando a vista da casa, e em outra no canteiro de obras.

Virginia exibiu a boa forma vestindo um conjunto azul-escuro composto por um top e um short pequeno, que deixava suas pernas à mostra. A pequena Maria Alice estava uma fofura vestindo camiseta branca e um macacão jeans.

“Hoje foi dia de ir na obra da nossa casa nova e eu tive companhia! Totoca Alice foi ver se está tudo certo. Acho que pelo sorriso sim. Toda honra e glória a Deus, que Ele abençoe nosso futuro lar”, escreveu a loira.