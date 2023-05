Virginia Fonseca encanta seguidores ao publicar foto em família: “Meu maior sonho”

A influenciadora Virginia Fonseca compartilhou em suas redes sociais uma foto ao lado do marido Zé Felipe e das duas filhas

Nesta quinta-feira, 11, Virginia Fonseca encantou seus seguidores ao compartilhar em seu Instagram uma foto em família.

A influenciadora surgiu ao lado de seu marido, o cantor Zé Felipe, e com suas duas filhas Maria Alice e Maria Flor. Virginia surgiu com um vestido verde transparente e usava um biquíni por baixo da peça. A pequena Maria Flor estava no colo da mãe.

Já Zé Felipe usava uma camiseta preta com estampa branca, uma bermuda preta e boné vermelho. O cantor segurava a filha mais velha Maria Alice nos braços.

“Vivendo meu maior sonho! Sempre grata a Deus por absolutamente tudo”, escreveu a influenciadora na legenda da publicação.

Nos comentários, Zé Felipe se declarou à esposa e às filhas: “Família abençoada, eu amo vocês demais”. E a mãe de Zé Feipe, Poliana Rocha escreveu: “Família linda e abençoada! Amo muito vocês”.

Os seguidores de Virginia adoraram as fotos e rasgaram elogios nos comentários! “Casal de milhões”, comentou um fã. E outra seguidora elogiou: “Lindos”.

