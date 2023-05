Filha de Virginia Fonseca passa dos limites da beleza ao surgir com look de frio: ''Em choque''

Em Buenos Aires, filha de Virginia Fonseca choca ao aparecer toda estilosa com look de frio

A filha de Virginia Fonseca (24) e Zé Felipe (25), Maria Alice (1), deu um show de fofura em novas fotos na rede social da mãe. Nesta segunda-feira, 15, a influenciadora digital compartilhou clique da primogênita toda arrumada para aproveitar o dia em Buenos Aires, na Argentina, e encantou.

Nos registros, a herdeira mais velha do casal apareceu fazendo várias poses com um look estiloso e chamou a atenção. De casaco com estampa de animal print e faixa na cabeça, Maria Alice passou dos limites da fofura. Virginia Fonseca então não aguentou e babou pela pequena.

"MEU DEUS EU NÃO TO CONSEGUINDO FALAR GENTE! Eu to em choque com tanta BELEZA… Maria Alice você não tinha o direito. Essa merece FEED no insta da mamãe de tão princesa que tá", escreveu a loira na legenda.

Nos comentários da publicação, os internautas admiraram o charme da menina. "Meu deus! Tá linda demais", exclamaram os fãs. "Dá vontade de amassar", falaram outros.

Ainda neste domingo, 14, Maria Alice fez a avó, a influenciadora Poliana Rocha (46), chorar com uma homenagem especial de Dia das Mães.

Veja as fotos de Maria Alice:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Virginia Fonseca Costa (@virginia)

Virginia Fonseca recebe presente luxuoso de Dia das Mães e valor surpreende

Neste domingo, 14, Virginia Fonseca recebeu um luxuoso presente de Dia das Mães do seu marido Zé Felipe. A influenciadora foi surpreendida pelo amado que a esperava em um jatinho com o presente e diversas rosas para celebrar a data.

A mãe de Maria Alice e Maria Flor recebeu um anel de diamantes avaliado em cerca de 40 mil reais. A peça é confeccionada com ouro branco de 18 quilates e diamantes. Junto com o presente, também foi entregue uma mensagem em nome de Zé Felipe e das filhas de Virginia.

Em seu Instagram, Virginia compartilhou sua reação ao se deparar com o luxuoso presente: “Chego no avião e tem presente”.

Ainda nos stories, a influenciadora agradeceu seu marido e se declarou: “Você é incrível, Zé Felipe. Melhor marido/pai/homem do mundo. Amo você”.

Esta não é a primeira vez que Virginia recebe um luxuoso presente do seu amado. Em outubro do ano passado, Zé Felipe chegou de uma viagem com um anel em formato de cobra que a esposa desejava. E vale lembrar que foi Virginia quem presenteou Zé Felipe com um jatinho no aniversário de 25 anos do cantor.