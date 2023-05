Virginia Fonseca revela motivo de ausência nas redes sociais: ‘Está sendo difícil’

Influenciadora digital e empresária Virginia Fonseca dá detalhes do motivo de não estar usando redes sociais às sextas-feiras

A influenciadora digital e empresária Virginia Fonseca (24) decidiu explicar para seus seguidores o motivo de sua ausência das redes sociais durante as sextas-feiras. A musa explicou que fez uma promessa religiosa de não usar o celular durante esse dia específico da semana, mas revelou que não está sendo nada fácil.

“Vi, to perdidona… porque você não assiste e nem mexe no celular as sextas?”, perguntou uma internauta. “Fiz um propósito com Deus! Confesso que não tá sendo fácil [risos] Masss… nada nunca será! Se for, desconfie”, explicou a influenciadora digital.

Virginia Fonseca ganha presente luxuoso

No Dia das Mães, a influencer Virginia Fonseca recebeu um luxuoso presente do seu marido Zé Felipe. A influenciadora foi surpreendida pelo amado com um anel de diamantes avaliado em cerca de 40 mil reais. A peça é confeccionada com ouro branco de 18 quilates e diamantes. Junto com o presente, também foi entregue uma mensagem em nome de Zé Felipe e das filhas de Virginia.

Em seu Instagram, Virginia compartilhou sua reação ao se deparar com o luxuoso presente: “Chego no avião e tem presente. Você é incrível, Zé Felipe. Melhor marido/pai/homem do mundo. Amo você”. Esta não é a primeira vez que Virginia recebe um luxuoso presente do seu amado. Em outubro do ano passado, Zé Felipe chegou de uma viagem com um anel em formato de cobra que a esposa desejava. E vale lembrar que foi Virginia quem presenteou Zé Felipe com um jatinho no aniversário de 25 anos do cantor.

