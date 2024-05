Virgínia Rosa renova turnê ao lado de dupla: ‘A gente desenha muito bem esse universo’

Em entrevista à CARAS Brasil, Virgínia Rosa contou sobre resistência à carreira de atriz e como se formou o trio de cantoras para o espetáculo Palavra de Mulher

De volta aos palcos em apresentação única, com Palavra de Mulher, Virgínia Rosa (57), atriz e cantora que deu início ao projeto que canta músicas de Chico Buarque (79), contou à CARAS Brasil, como o espetáculo de uma cantora sola, se transformou em um trio.

Segundo Virgínia, inicialmente o espetáculo inicialmente, era um pocket show que trazia canções do grandioso universo feminino traduzido em canções por Chico Buarque. “Começou comigo em 2004. A formação inicial era essa pocket show, eu e um violinista, o Dino Barioni. E esse espetáculo foi apresentado como uma grande homenagem que aconteceu ao Chico Buarque pelos seus 60 anos. Então, surgiu esse embrião.” disse.

O embrião acabou se tornou um espetáculo formado por Virgínia, Lucinha Lins (71) e Tânia Alves (74): Foi ideia do Fernando Cardoso chamar a Lucinha e a Tânia, porque são atrizes e cantoras com muita propriedade sobre a obra do Chico Buarque, né? E nós já tínhamos tido essa ligação antes em alguns espetáculos.” Contou à CARAS Brasil.

As artistas, que já tinham feito alguns trabalhos juntas anteriormente, mas ainda não eram amigas próximas, brilharam sob o olhar de Fernando e do público: “As nossas vozes timbraram muito bem, então a gente falou ‘Por que não seguir com esse espetáculo?’”

Virgínia falou sobre a sintonia dela com a dupla de cantores atrizes e ressaltou a beleza da representatividade feminina que elas oferecem no palco: “Somos atrizes tão únicas, tão diferentes uma da outra, mas que ao mesmo tempo, quando a gente canta, tem uma unidade e a gente desenha muito bem esse universo feminino, essas mulheres, sabe? E foi assim que a gente decidiu partir para este formato e estamos nele até hoje.” finaliza.

Na década de 80, Virgínia foi vocalista de uma banda e também atuou como backing vocal de vários artistas, como Tetê Spíndola (70), cantora do grande sucesso Escrito nas Estrelas. A artista tem seis discos gravados e também atuou como atriz nas novelas Pega Pega, em 2017, da Globo e Éramos Seis, em 2019, também da Globo. Sua última participação na televisão, foi em A Infância de Romeu e Julieta, no SBT.

Sobre conciliar a carreira de atriz e cantora, Virgínia conta que inicialmente teve dificuldades: “Embora, a priori, eu tive uma resistência em aceitar a atriz, hoje eu me sinto muito bem e agradecida. E eu vou atrás de melhorar, de me lapidar como artista, como ser humano, pra fazer cada ver mais performances que emocionam a plateia, que me transformem, que transformem a plateia, e eu sou grata por tudo.”

No próximo sábado, 25, as atrizes apresentam o espetáculo Palavra de Mulher, em uma única apresentação que ocorrerá em São Paulo.