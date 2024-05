Letícia Sabatella diz ter sofrido assédio na infância: "Tinha vergonha"

Em entrevista, Letícia Sabatella diz ter sofrido assédio na rua durante a infância e fala sobre diagnóstico tardio de autismo; saiba mais!

A atriz Letícia Sabatella comoveu seus fãs ao revelar que já foi assediada durante sua infância. Em participação do programa Provoca, da TV Cultura, na última terça-feira, 21, a famosa falou sobre o ocorrido e ainda relatou seu diagnóstico tardio de autismo.

Na conversa, a artista desabafou sobre o assédio quando era criança e contou como passou a se comportar após o acontecimento. "Tinha vergonha [do meu corpo] porque fui assediada muito cedo. Brincando na rua, menino passava a mão (…) eu vivia com casaco na cintura, blusão, me vestia sempre com roupas masculinas, andava com chapéu à noite, gostava muito de andar na rua, mas tinha medo, não podia, estava sempre disfarçada. As mulheres tem que se disfarçar para sobreviver…acho que no Rio de Janeiro e em São Paulo é diferente, mas vai no interior", disse Letícia, que é natural de Belo Horizonte, Minas Gerais.

A atriz ainda falou sobre o seu diagnóstico tardio de autismo e revelou que precisava criar uma personagem para interagir com outras pessoas. "Eu sinto que precisava de um personagem para sociabilizar o tempo inteiro para me comunicar. Desde criança estou sempre sendo um bicho, ou sendo uma coisa, um super-herói, uma entidade para estar ali. É muito complicado ser eu. Lembro que falava, por exemplo, que era muito complicado eu cantar, se eu não tiver uma personagem. Olhar de frente para a plateia. Era muito complicado isso", confessou.

Por fim, Letícia contou como foi que a sua interação com outras pessoas passou a melhorar e como a criação das redes sociais lhe foi uma experiência transformadora. "Eu era uma pessoa que não sabia o que fazer. Eu ficava isolada às vezes em casa. Aí chegou uma amiga e falou: ‘você precisa ter um Facebook’. Eu não tinha, não era dessa geração de mexer em computador. Eu nem tinha. Fui a última pessoa a ter celular. Aí ela abriu uma página no Facebook e eu encontrei um monte de amigo que eu não via, aí descobri onde eram as festas, comecei a me entrosar, aí tudo andou. Eu estava fora do tempo", contou.

Letícia Sabatella falou sobre diagnóstico de autismo

Em setembro de 2023, Letícia Sabatella revelou seu diagnóstico de TEA (Transtorno do Espectro Autista) em grau leve aos 52 anos, após passar por consultas com neurologistas e psiquiatras.Em participação no podcast Papagaio Falante, a artista contou sobre a descoberta em sua vida e disse que ainda estava estudando o assunto.

"Ainda é uma coisa que é uma antecipação eu falar, porque não estudei o suficiente para falar sobre isso, mas já sei que é, descobri com investigação de uma psiquitra e neurologista, que eu tô dentro do transtorno do espectro autista, num grau leve, que é chamado de Asperger, que é ativa e passiva ao mesmo tempo", disse ela.

E completou: "E o fato de eu escolher o teatro, escolher a arte, foi meu mecanismo para de algum modo superar ou acomodar essa realidade, esse modo de ver as coisas, que traz muita hipersensibilidade, uma ingenuidade".