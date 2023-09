Letícia Sabatella revela diagnóstico que descobriu há pouco tempo

Letícia Sabatella revela como recebeu diagnóstico de transtorno: ‘Investigação'

A atriz Letícia Sabatella surpreendeu ao contar que foi diagnosticada com grau leve de TEA (Transtorno do Espectro Autista). Aos 52 anos, ela contou que recebeu o diagnóstico tardio após passar por consultas com neurologista e psiquiatra.

Em participação no podcast Papagaio Falante, a artista contou sobre a descoberta recente em sua vida e contou que ainda está estudando o assunto. "Ainda é uma coisa que é uma antecipação eu falar, porque não estudei o suficiente para falar sobre isso, mas já sei que é, descobri com investigação de uma psiquitra e neurologista, que eu tô dentro do transtorno do espectro autista, num grau leve, que é chamado de Asperger, que é ativa e passiva ao mesmo tempo", disse ela.

E completou: "E o fato de eu escolher o teatro, escolher a arte, foi meu mecanismo para de algum modo superar ou acomodar essa realidade, esse modo de ver as coisas, que traz muita hipersensibilidade, uma ingenuidade".

Vale lembrar que a atriz está longe das novelas desde que atuou em Nos Tempos do Imperador, da Globo, em 2021.

Leticia Sabatella fez lipoaspiração há pouco tempo

Leticia Sabatella contou em entrevista na Revista CARAS que passou pela lipoaspiração para remover a gordura localizada no corpo. "Me rendi a alguns procedimentos com um grande amigo, que é o doutor Carlos Casagrande. Fiz, principalmente, estímulos de colágeno. Eu me rendi, mas nada de muitos preenchimentos, nada de deformar meu rosto, tudo para estimular o colágeno. E, recentemente, fiz uma lipoaspiração com ele e achei um procedimento muito bem feito", disse ela.

Ao ser questionada se ficou com medo, ela confirmou: "Fiquei! É bacana tomar cuidado, ter acompanhamento e fazer uma autoanálise para pensar: ‘Por que eu quero fazer isso?’. No meu caso, precisaria emagrecer muito para conseguir perder uma gordura localizada que estava me restringindo, até para personagens. Você vê aquela figura da matrona, mas eu queria ter possibilidades mais andrógenas, mais ágeis. Então, calculei bem e achei que era a hora de fazer a lipoaspiração. Não quero fazer de novo não, mas também não me arrependo de ter feito. Foi um rito de passagem bem intenso, que me colocou nessa vibe de me cuidar mais ainda".