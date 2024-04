Felipe Simas fala sobre diagnóstico raro nos olhos: 'Afetou nossas vidas'

Internado em janeiro deste ano após notar uma mudança na visão, o ator Felipe Simas comentou a respeito da doença rara nos olhos

O ator Felipe Simas usou as redes sociais para dividir com o público uma questão envolvendo sua vida pessoal. Através de um relato, o artista contou sobre a descoberta de neurite óptica, uma rara inflamação do nervo óptico.

Felipe chegou a ser internado em janeiro deste ano após perceber algumas manchas em seu olho direito. Na ocasião, ele realizou diversos exames solicitados por médicos e recebeu o possível diagnóstico da doença rara autoimune.

Ao lado de sua esposa, Mariana Uhlmann Simas, o irmão de Rodrigo Simas comentou um pouco a respeito do ocorrido e explicou que após o resultado dos exames, os médicos descartaram a neuromielite óptica - sendo apenas neurite óptica.

"Hoje, vim compartilhar com vocês um momento que afetou nossas vidas de forma inesperada. Eu, Felipe Simas, fui diagnosticado e enfrentei a neurite óptica, uma condição que pode ser um dos primeiros sinais da doença do espectro da neuromielite óptica (NMOSD) — uma doença autoimune rara que afeta o sistema nervoso central, principalmente o nervo óptico e a medula espinhal", explicou o ator na legenda.

Durante o vídeo, Felipe Simas detalhou o episódio em que buscou ajuda médica em janeiro, quando começou a sentir os primeiros sintomas da doença. "Foi assustador lidar com sintomas como perda de visão e dor ao mover os olhos. Aquelas sensações despertaram um alerta dentro de mim, um sinal de que algo não estava bem. Buscar ajuda médica foi crucial, e só assim pude começar a entender o que estava acontecendo", declarou ele.

