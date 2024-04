Fafá de Belém convoca artistas para mergulhar na cultura do Pará: 'Todos crescem'

Em entrevista à CARAS Brasil, Fafá de Belém celebra a Semana dos Povos Indígenas e deixa recado para celebridades do Brasil

Fafá de Belém (67) foi uma das artistas a marcar presença na Semana dos Povos Indígenas realizada em Belém do Pará. Além de exaltar a importância do evento em defesa dos povos originários, a cantora aproveita para convocar outras celebridades a conhecerem a cultura paraense.

"Quanto mais pessoas de conhecimento público trouxerem visibilidade para a nossa região e para o nosso jeito de ser, todos crescem", começa Fafá de Belém , em entrevista à CARAS Brasil. A artista foi um dos nomes a se apresentar no encerramento da semana, e destaca a importância do evento ter acontecido no Pará. "É o grande diferencial."

Além dela, nomes como Gaby Amarantos, Xamã e Maria Gadú se apresentaram, e Alessandra Negrini, Yanna Lavigne, Klebber Toledo e Bruno Gissoni marcaram presença na celebração —que também contou com apresentações de artistas da região.

"Somos a porta da floresta, temos uma das comunidades indígenas mais fortes da Amazônia", diz Fafá. "[Isso] fortalece o olhar sob o nosso povo... O olhar voltado para nós, generoso, tentando nos entender e aprendendo conosco, e não tentando nos ensinar é um grande passo para o Brasil."

Foto: Kumreiti Kine e Matt

A artista comemora a presença das celebridades na semana de eventos, e destaca a importância de poder falar mais abertamente, sem "a caricatura que é feita para os povos da Amazônia". Por fim, Fafá de Belém convida todos os artistas do Brasil a comparecer a Varanda de Nazaré.

O evento cultural e religoso, criado pela cantora, visa divulgar o Círio de Nazaré para todos os brasileiros. Ela conta que já convidou diversos nomes, desde Cris Vianna e Marília Gabriela a Nívea Maria e Gloria Perez, e que, em 2024, completa 14 anos de realização.

