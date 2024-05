Revista indeniza Schumacher em R$ 1,1 milhão por entrevista falsa feita com IA

A revista alemã "Die Aktuelle" publicou uma simulação de entrevista feita com o ex-piloto da F1 com inteligência artificial; editora foi demitida

A família de Michael Schumacher, heptacampeão de F1, foi indenizada em 200 mil euros, cerca de R$1,1 milhão - na cotação atual - por uma entrevista falsa atribuída ao piloto que foi publicada pela revista alemã "Die Aktuelle" em abril do ano passado. Considerada sensacionalista, a publicação expôs uma foto do ex-piloto na capa da edição de abril, alegando ter feito "a primeira entrevista" com o alemão desde seu acidente de esqui na França em 2013. A informação é do portal local "Übermedien".

De acordo com o portal alemão “Übermedien”, o grupo responsável pela revista, chamado de “Funke-Mediengruppe”, realizou o pagamento. Na época, a empresa se desculpou pela publicação e demitiu a editora Anne Hoffmann. Após a repercussão negativa da entrevista, a revista se desculpou publicamente e ainda demitiu a editora Anne Hoffmann, que atuava no periódico desde 2009.

“Este artigo de mau gosto e enganoso nunca deveria ter aparecido. Ele não atende de forma alguma aos padrões do jornalismo que nós – e nossos leitores – esperamos de uma editora como a FUNKE (grupo que controla a revista alemã). Como resultado da publicação deste artigo, as consequências pessoais serão imediatas. A editora-chefe Anne Hoffmann, que tem responsabilidade jornalística pelo jornal desde 2009, será demitida de suas funções”, declarou Bianca Pohlmann na época, diretora-executiva do grupo.

“É realmente muito mais fácil com o apoio da família. Minha esposa e meus filhos foram uma bênção e eu não poderia ter superado isso sem eles. É claro que eles também estão muito tristes sobre como tudo correu, mas a vida é assim, infelizmente, às vezes temos que aceitar as coisas que correm mal. Eles me apoiaram e ficaram firmemente ao meu lado”, diz um trecho da entrevista falsa, atribuída ao ex-piloto. Apenas no fim da publicação é informado que o material foi gerado por IA.

Não foi a primeira vez que o caminho da família Schumacher e da Die Aktuelle se cruzaram. Em 2014, a esposa do alemão processou a revista após sua foto com o ex-piloto estampar a capa de uma edição com o título “Corinna encontra um novo amor”.

Schumacher se recupera de um traumatismo craniano em consequência de um grave acidente de esqui, sofrido em dezembro de 2013 na Suíça. O ex-piloto é mantido sob sigilo, bem como os detalhes de seu estado de saúde, na casa da família no mesmo país.