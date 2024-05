Filho de influencer morre, aos 2 anos, durante soneca dos pais

A influenciadora digital Jasmine Yong lamentou a morte do filho de 2 anos, que faleceu em uma tragédia em um hotel

A influenciadora digital Jasmine Yong está de luto. O filho dela, Enzo, de 2 anos, morreu em um hotel na Malásia enquanto os pais tiravam um cochilo no quarto. De acordo com o site da revista People, o menino se afogou na piscina ao conseguir sair do quarto sem os pais perceberem .

Nas redes sociais, ela contou como tudo aconteceu. Jasmine contou que ela, o marido e o filho estavam no quarto e todos dormiram durante uma soneca. Porém, quando os pais acordaram, o menino não estava no quarto.

Então, ela percebeu que a porta que dava acesso para a piscina estava aberta e encontrou o filho desacordado. “Corremos para o saguão do hotel com ele nos braços e pedimos aos funcionários do hotel que chamassem a ambulância e nos ajudassem com os primeiros socorros. Meia hora depois de ser levado para o hospital, ele recuperou os batimentos cardíacos, mas estava em coma”, disse ela.

Porém, alguns dias depois, o menino não resistiu e faleceu. “Nosso bebê Enzo se tornou um anjinho. Não há mais dor ou sofrimento”, lamentou ela, e completou pedindo respeito nesse momento delicado. “Obrigada pelas orações de todos. Não cite fora do contexto. Ninguém quer que esse acidente aconteça. Por favor, deixem o bebê Enzo em paz, obrigada”.

Morte de ator de Game of Thrones

O ator Ian Gelder, que interpretou o personagem Kevan Lannister na série Game of Thrones, faleceu aos 74 anos de idade. A morte dele foi anunciada por seu marido, Ben Daniels, por meio de um post nas redes sociais.

O artista faleceu em decorrência das complicações de um câncer de vias biliares, que foi descoberto cinco meses antes.

“É com enorme tristeza e como coração partido em um milhão de pedaços que faço este post para anunciar o falecimento do meu querido marido e companheiro de vida Ian Gelder. Ian foi diagnosticado com câncer de vias biliares em dezembro e ontem ele faleceu às 13h07. Parei todo meu trabalho para cuidar dele, mas nenhum de nós tinha ideia de que tudo seria tão rápido”, desabafou.

E completou: “Sinceramente, não sei o que farei sem ele ao meu lado. Ele lidou com sua terrível doença com tanta coragem, sem autopiedade. Nunca. Ele foi notário e fará muita falta”.

Ian Gelder deixou alguns trabalhos já gravados, como sua atuação na próxima temporada de ‘Entrevista com Vampiro’ e na segunda temporada de O Senhor dos Anéis: Os Anéis do Poder, do Prime Video.